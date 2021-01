Nora Roberts répond aux critiques concernant le casting d’Alyssa Milano dans le film Netflix

Nora Roberts répond aux critiques concernant le casting d’Alyssa Milano dans un nouveau film Netflix basé sur son thriller de 1988 « Brazen Virtue ».

La romancière à succès a partagé une déclaration sur Facebook et son site Web mercredi, affirmant qu’elle était « sincèrement consternée » par l’hostilité en ligne de certains de ses lecteurs après que Milano ait été choisie comme écrivain de mystère Grace McCabe.

Après qu’il ait été révélé mardi sur la page Facebook de Roberts que Milano jouerait le protagoniste du film, des centaines de fans en colère ont commencé à attaquer l’ancien « Who’s the Boss? » star pour son implication dans le mouvement #MeToo ainsi que pour ses critiques ouvertes à l’encontre de l’ancien président américain Donald Trump.

«J’ai lu de nombreux commentaires sur l’annonce par Laura de l’adaptation de Brazen Virtue pour Netflix, mettant en vedette Allysa (sic) Milano. Et je suis simplement et sincèrement consterné», a écrit Roberts dans sa déclaration (faisant référence à Laura Reeth, sa journaliste).

« Le vitriol, la haine, la colère, l’amertume et les demandes sont stupéfiants pour moi. Dans l’ensemble, je garde la politique hors de mes pages. C’est mon choix. Maintenant, de nombreux lecteurs ont traîné les leurs sur cette page, alors je vais à déclarer, pour mémoire. Je suis un démocrate libéral, j’ai toujours été, le sera toujours. Et en tant que tel, j’ai toujours cru que chacun a droit à ses convictions politiques et a le droit d’exprimer ses opinions. » elle a continué. « Mais je n’ai pas à tolérer les insultes et la laideur sur ma page. »

Roberts a appelé ses fans hostiles pour avoir utilisé des insultes pour dénigrer Milano et pour lui avoir suggéré de garder ses opinions pour elle-même. « Il ne fait aucun doute que ces mêmes personnes seraient prompts à faire valoir leurs propres droits du Premier Amendement », a écrit l’auteur.

Roberts s’est également adressé aux fans en colère qui ont répondu à la nouvelle du casting de Milano en jurant de ne plus jamais lire ses livres.

« Certains ne me liront plus jamais parce que Milano fera la une de cette adaptation. Une lectrice a déclaré qu’elle avait l’intention de BRÛLER tous mes livres de sa collection pour ce choix d’actrice. Pensez-y. Brûler des livres. Obtenir un visuel? Je suis sûr que oui, » Roberts a écrit.

« Regardez le film quand il sort, ou non. Mais faire du lobbying contre une actrice ou me menacer ne fait rien d’autre qu’illustrer vos propres limites. »

« Une autre affirme qu’elle ne peut soutenir que des artistes partageant les mêmes idées. Vraiment? J’imagine seulement les livres, chansons, films que j’aurais manqués si je me sentais comme ça et refusais de lire, regarder, écouter ceux qui ont contribué ou joué ceux qui ont des points de vue politiques différents des miens », a-t-elle ajouté.

Roberts a également exprimé sa consternation que les difficultés rencontrées lors de la pandémie de coronavirus n’aient pas incité les gens à se traiter plus gentiment.

«Au cours de cette année longue et difficile, nous avons perdu plus de 400 000 amis, êtres chers et voisins à cause du COVID. Nous avons été isolés les uns des autres, et je désire à nouveau avoir la compagnie de mes copains depuis un an. Je me demande vraiment. , pourquoi ce chagrin, cette épreuve n’a pas appris à tant d’entre nous que nous avons besoin les uns des autres », a-t-elle écrit.

« Au lieu de cela, comme l’illustre cette section de commentaires, c’est beaucoup trop durci dans une mentalité nous et eux. La méchanceté que je lis dans trop de commentaires ci-dessous me fait mal au cœur. Et en réalisant que je suis un démocrate libéral, beaucoup de ces commentaires sont dirigée contre moi pour cette seule raison est une véritable révélation », a-t-elle déploré.

Roberts a conclu sa déclaration en prononçant une condamnation définitive à ses lecteurs en colère.

« Regardez le film quand il sort, ou non. Mais faire du lobbying contre une actrice ou me menacer ne fait rien d’autre qu’illustrer vos propres limites », écrit-elle.

Milano a partagé mardi des nouvelles de son casting sur ses propres pages de médias sociaux, l’écriture, « Incroyablement excité d’annoncer l’adaptation de #BrazenVirtue de Nora Roberts pour @Netflix. Je suis un grand fan de Nora Roberts et j’ai hâte de donner vie à ce livre et à ce rôle. »