Nope Star Brandon Perea rejoint le casting de Twisters

Le casting de Tornades grandit avec l’ajout de Brandon Perea au casting. Variety rapporte que l’acteur, qui est apparu dans le thriller de science-fiction de Jordan Peele Non l’année dernière, a signé pour un rôle dans le Tornade suite. Les détails n’ont pas été révélés sur le rôle que Perea jouera, mais il rejoindra les membres de la distribution précédemment annoncés, Daisy Edgar-Jones (Où les Crawdads chantent), Glen Powell (Top Gun : Maverick) et Anthony Ramos (Transformers : le soulèvement des bêtes). Lee Isaac Chung (Minari) réalise le long métrage dont le scénario est signé Mark L. Smith (Le revenant).





Outre son rôle dans NonPerea est également reconnaissable à son rôle dans la série Netflix L’OA. Il est également apparu dans la série de super-héros Patrouille du destin. Ses autres crédits de film incluent des rôles dans Camp de danse et Insurrection américaine. L’acteur avait également fait des vagues en jetant son nom dans le chapeau pour être considéré pour un rôle dans le prochain film de Marvel Studios. Les quatre Fantastiques film, bien qu’il ne soit certainement qu’un des nombreux acteurs qui se lancent dans ce projet.

Tornades a été décrit comme le « chapitre » suivant dans le Tornade univers. Il y avait des rumeurs au début du développement du projet selon lesquelles il s’agirait d’une suite héritée, peut-être avec Helen Hunt reprenant son rôle de Tornade pour le film, mais rien n’indique pour le moment que Hunt sera impliqué à quelque titre que ce soit. Le mot actuel de la rumeur est que le film ne comportera aucun lien direct avec le premier film en termes de personnages de retour, mais des références à la tempête de Tornade peut encore être utilisé.

Twister obtient un film de suivi

Warner Bros.

L’original Tornade, sorti en 1996, a été réalisé par Jan de Bont et écrit par Michael Crichton et Anne-Marie Martin. Hung a joué aux côtés de Bill Paxton en tant que couple de chasseurs de tempêtes mariés qui, avec leur équipe, sont pris dans une grave épidémie de tornade dans l’Oklahoma. Parmi les autres acteurs du film figuraient le regretté Philip Seymour Hoffman, ainsi que Jami Gertz, Cary Elwes, Alan Ruck, Todd Field, Jeremy Davies et Sean Whalen.

« Je suis tellement reconnaissant d’avoir fait partie de ce film original », a déclaré Whalen avec un post sur Instagram l’année dernière lorsque beaucoup lui ont demandé s’il ferait partie de Tornades. « Cela m’a aidé à voyager dans des endroits où je ne serais jamais allé et à rencontrer des centaines de personnes que je n’aurais jamais rencontrées. »

Il a ajouté: « Cela dit, il n’est pas nécessaire de continuer à demander si je suis impliqué dans la suite. Je ne le saurais pas pendant des mois et si j’étais impliqué, ils ne me laisseraient probablement pas vous le dire de toute façon. Je suppose qu’ils le feront choisissez peut-être quelques personnes originales et je peux ou non être l’une d’entre elles. Évidemment, j’aimerais en faire partie, mais tout va bien. Je suis juste heureux de faire partie de la Tornade original. »

Pour ce que ça vaut, il ne semble pas que n’importe quel les acteurs du premier film seront impliqués avec Tornadesà moins que quelque chose ne change bientôt. Tornades devrait sortir dans les salles de cinéma le 19 juillet 2024.