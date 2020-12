Non, Samsung n’a pas confirmé que le Galaxy S21 aura le S Pen: la marque affirme que « le plus aimé de la Note » atteindra d’autres lignes

Si beaucoup d’entre nous (fans ou directement dédiés à l’univers du smartphone) nous demandaient « Qu’est-ce qui caractérise un téléphone mobile de la série Samsung Galaxy Note? », Sans même y penser, nous dirions carrément le S Pen. Le stylet vitaminé de ces mobiles reste de plus en plus l’atout par excellence des mobiles de plus en plus cannibalisés par le Galaxy S (et maintenant le Galaxy Fold), mais cette affirmation presque unique n’a peut-être pas grand-chose d’autre: Samsung parle de prendre « les aspects les plus appréciés » du Galaxy Note vers d’autres lignes.

Ce sont les mots de TM Roh, président et chef de la division des communications mobiles de Samsung dans ce qui est une déclaration qui résume les points forts de la marque dans ses téléphones 2020 et mentionner les détails des projets futurs Dans la zone. Une déclaration qui n’est pas trop ferme ou concrète sur ce à quoi elle se réfère exactement, mais qui, par des précédents, déclenche un peu des alarmes (ou des attentes).

Dites sans dire?

Non, pas une confirmation que le prochain Galaxy S portera S Pen. Une autre chose est que c’est probable, mais ce que Roh a dit est le suivant:

« Nous avons prêté attention aux aspects préférés des gens de l’expérience Galaxy Note et sommes ravis d’ajouter certaines de ces fonctionnalités appréciées à d’autres appareils de notre catalogue. » TM Roh, Samsung

Le directeur l’ajoute comme point culminant après avoir déclaré qu’en 2021, le Samsung Galaxy « sera mieux préparé pour les obsédés de la vidéo en 2021″, faisant référence à l’augmentation du contenu vidéo par tendance et par nécessité en virtualisant les célébrations en raison de la situation avec le COVID-19[FEMININEIlexpliqueégalementqu’ilsseconcentrentsurl’améliorationdel’applicationdel’intelligenceartificielleetsonapportàunplusgrandnombredeleursmobilesainsique »élargir le catalogue de pliage« .

C’est précisément après cela que vient la phrase qui remet en question le S Pen, étant quelque chose de caractéristique et de presque emblématique dans le Galaxy Note précisément parce que c’est ce qui différencie le plus ces téléphones du Galaxy S.Les premiers produits phares de la marque chaque année et que comme nous l’avons vu notamment sur le Samsung Galaxy Note 9 il y a de moins en moins de variations en termes de performances et de design entre eux.

En fait, en regardant l’Ultra de cette année, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra n’a guère plus que une esthétique plus carrée et le S Pen pour se différencier du Samsung Galaxy S20 Ultra, que Samsung utilisait également pour se vanter d’un zoom numérique (bien que le Note ait gardé un téléviseur avec OIS). Et les spéculations que l’on peut faire s’ajoutent au renforcement des rumeurs d’annulation du Note pour 2021, afin que les efforts se concentrent sur le Galaxy S et le pliage (en parlant du haut de gamme).

Mais pour le moment, non: Samsung n’a pas officiellement déplacé l’onglet, ni pour annuler le Galaxy Note ni pour amener le S Pen en soi vers d’autres mobiles. Bien qu’il soit possible de penser qu’au moins le support du S Pen pourrait être dans le prochain Galaxy S21 ou dans le successeur du Samsung Galaxy Z Fold 2 (ou successeurs), avec l’incitation à peut-être vendre le S Pen s’ils ne l’incluent pas.

Avant l’avènement du pliage, la marque a organisé son calendrier haut de gamme pour avoir deux lancements forts (et deux déballés) par an, à environ six mois d’intervalle. Maintenant (au moins pour le moment) il y a le Fold and Flip comme d’autres lancements forts et Samsung parle d ‘ »élargir le catalogue de pliage » (bien qu’il ne précise pas dans quelle gamme), mais au moins en 2019, il n’y a pas eu de changements avec la note et il peut être avantageux de continuer à obtenir des pitchs plus forts, c’est-à-dire, y compris la Note, d’autant plus que l’on sait que c’est une série avec ses fans (même avec la controversée Note 7).

Bien sûr, le S Pen avec les dernières mises à jour (en particulier du Samsung Galaxy Note 10+) donne un sens à la ligne Note. Il va falloir voir ce qui se passe finalement avec le S21 et le Note, et surtout si les fans de Note seront contents si les lignes convergent.