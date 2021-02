Nokia dévoile le Nokia 1.4 avec jusqu’à 3 Go de RAM, un écran de 6,51 pouces et plus: tout ce que vous devez savoir

04 févr.2021 15:07:52 IST

Nokia a lancé son nouveau smartphone d’entrée de gamme appelé Nokia 1.4. Ce téléphone sera le successeur du smartphone Nokia 1.3 introduit l’année dernière. Le Nokia 1.4 fonctionne sur le système d’exploitation Android Go de Google. Le Nokia 1.4 est livré avec un écran de 6,51 pouces avec une résolution HD + au format 20: 9. Le smartphone est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 215, associé au GPU Adreno 308. La variante de base du téléphone est livrée avec 1 Go de RAM et 16 Go de stockage interne pouvant être étendu à 128 Go via une carte microSD, tandis que la variante supérieure est livrée avec une option de stockage assez généreuse de 3 Go de RAM et de 64 Go.

Il fonctionne sur Android 10 (Go Edition), qui est susceptible d’obtenir la mise à jour Android 11 lorsqu’elle sera disponible.

Pour l’optique de l’appareil photo, le Nokia 1.4 est livré avec une configuration à double caméra à l’arrière qui comprend un appareil photo principal de 8 MP, suivi d’un appareil photo macro de 2 MP. Pour les appels vidéo et les selfies, le téléphone est livré avec un appareil photo 5 MP et abritera une batterie de 4000 mAh.

Pour la connectivité, le téléphone est livré avec 4G VoLTE, prise en charge double SIM, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b / g / n, radio FM, GPS, prise casque 3,5 mm et un port micro USB.

Le téléphone mesure 166,42 × 76,72 × 8,7 mm, en dimensions, et pèse 178 grammes. L’appareil est livré avec des capteurs comprenant un capteur accéléromètre, un capteur de lumière ambiante et un capteur de proximité. Nokia a inclus un bouton dédié Google Assistant dans le téléphone et est livré avec un capteur d’empreintes digitales orienté vers l’arrière.

.

