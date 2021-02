NOFX lance « Fuck Euphemism », une nouvelle chanson pour défendre le travestissement | 45S

Le punk ne meurt jamais. NOFX a publié une nouvelle chanson avec son clip vidéo respectif ce qui correspond à son nouvel album studio que nous pourrons bientôt entendre.

Il s’agit de « Fuck Euphemism », un nouveau single de son quatorzième projet, cette fois appelé « Single Album ». De même, en janvier, ils ont sorti «Linewleum» avec Avenged Sevenfold, qui jusqu’à présent ont été ces deux chansons qu’ils ont utilisées pour promouvoir ce travail.

«Nous avons dû faire une vidéo avec les paroles de cette chanson car ce pourrait être mes paroles préférées que j’ai écrites. Oh, quel plaisir d’écrire une chanson politiquement correcte, mais il semble bien que ce ne soit pas le cas », a déclaré Fat Mike dans un communiqué.

Vous pouvez maintenant écouter « Fuck Euphemism », le nouveau de NOFX.

Liste de chansons « Album unique ».

1. La grande traînée

2. Je t’aime plus que je ne me déteste

3. Fuck Euphemism

4. Pêcher dans un canon

5. Birmingham

6. Linewleum

7. Mon frère Cancer cancéreux

8. Grieve Soto

9. Portes et quatre

10. Votre dernier recours