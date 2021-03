Noel Gallagher souhaite qu’Oasis ait dit au revoir avec « un concert fou et une bagarre sur scène » | 45S

Cela aurait été épique. Noel Gallagher s’est énervé ces derniers temps, ce qui est surprenant en soi. Le chanteur a indiqué qu’il aurait licencié Oasis d’une meilleure manière, clôturant cette partie de sa vie d’une manière un peu particulière.

On se souvient que le groupe anglais s’est séparé en août 2009, après une violente bagarre en coulisses entre les frères Gallagher, laissant des milliers de festivaliers debout. Rock en Seine à Paris. Le groupe s’est dissous dans les coulisses, annulant automatiquement la tournée et laissant un dégoût amer parmi les participants.

Plus d’une décennie plus tard, Noel a dit au Daily Star comment il aurait voulu que le dernier concert d’Oasis soit.

«Nous nous battions et puis j’ai dit: ‘Putain, je rentre à la maison, va te faire foutre!’ Avec le temps, je ne sais pas s’il aurait été préférable de rester et de faire le concert, qui aurait été comme un concert monumental et fou d’Oasis, car le combat aurait continué jusqu’à la scène, peut-être pas le physique se bat mais les verbes entre nous. Cela aurait été un concert fou », a-t-il déclaré.

Sans aucun doute, le retour d’Oasis est très difficile à réaliser, bien que la foi soit la dernière chose perdue.