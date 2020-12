Noël confiné a marqué le monde de la pandémie

Les reconfigurations, une nouvelle variante du coronavirus … Un Noël sans précédent était en préparation pour jeudi 24 décembre dans les pays qui célèbrent la Nativité, avec des festivités partout marquées par des restrictions ordonnées pour lutter contre la pandémie.

Depuis décembre 2019 et la découverte du coronavirus en Chine, la pandémie a tué au moins 1,73 million de personnes dans le monde, selon un bilan réalisé par l’AFP à partir de sources officielles. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé, avec plus de 326 200 morts. Le Brésil (189 200 morts), l’Inde (146 700 morts), le Mexique (120 300 morts) et l’Italie (70 400 morts) suivent.

Israël a annoncé un troisième confinement général – d’une durée d’au moins deux semaines et prenant effet le 27 décembre – pour contenir l’augmentation de la contamination, quelques jours à peine après le début d’une campagne nationale de vaccination. Les Israéliens ne pourront pas se déplacer à plus d’un kilomètre de chez eux. La plupart des transactions se concluent pour les clients et ne peuvent garantir que le retrait des commandes. Le système scolaire ne fonctionnera qu’en partie.

Les Irlandais vont, à leur tour, se reconfigurer du 24 décembre au 12 janvier, avec les principales assouplissements et exemptions liés à Noël et au nouvel an.

En Espagne, une limite limitée à dix personnes maximum, dans le cadre de rencontres entre proches pour les vacances, entre en vigueur le 24 décembre. Il sera également valable les 25 et 31 décembre et le 1er janvier 2021.

En Lituanie, la police a bloqué les routes pour empêcher les déplacements pendant les vacances et réduire ainsi la contamination. Ils restent interdits du 16 décembre au 3 janvier, dans tout le pays.

Deux jours avant le début d’un troisième confinement, le parc avec plus de 400 stations de ski en Autriche a pu rouvrir jeudi. Les hôtels, bars et restaurants restent fermés, limitant l’accès de la population locale aux voies extérieures.

Une nouvelle variante du coronavirus continue d’entraîner la fermeture des frontières et la suspension des liaisons aériennes

Une cinquantaine de pays ont décidé de suspendre leurs liaisons aériennes avec le Royaume-Uni après l’émergence de la nouvelle souche de coronavirus dans la Manche. C’est «50% à 74%» plus contagieux, a confirmé une nouvelle étude jeudi.

En Allemagne, les autorités sanitaires allemandes ont annoncé que la nouvelle souche avait été détectée pour la première fois: chez une femme, arrivée en avion de Londres le 20 décembre. Deux jours plus tard, le ministère allemand de la Santé a annoncé qu’il étendait la fermeture de ses frontières à toutes les liaisons «train, bus, bateau et avion» avec le Royaume-Uni. Initialement prévue pour le 31 décembre, la mesure a été prolongée jusqu’au 6 janvier.

La Chine a annoncé jeudi la suspension de ses relations avec le Royaume-Uni. Le Brésilien a pris une décision similaire, à partir du vendredi 25 décembre.

Hong Kong a prolongé la quarantaine que les visiteurs en provenance de l’étranger doivent observer dans des hôtels dédiés pendant sept jours à trois semaines. Le gouvernement de Hong Kong a expliqué que les experts ont suggéré que la période d’incubation pourrait en fait dépasser 14 jours pour certains. Hong Kong a également décidé d’interdire aux personnes qui seraient allées en Afrique du Sud au cours des trois dernières semaines d’entrer sur son territoire. Une nouvelle variante du coronavirus a été détectée en Afrique du Sud et on pense qu’elle se propage plus rapidement que les souches plus anciennes.

Des liaisons ferroviaires et maritimes entre le Royaume-Uni et la France seront assurées pendant les vacances de Noël, en particulier pour réduire le flux de milliers de camions bloqués autour de Douvres, en Angleterre – à condition toutefois que les passagers et les chauffeurs de camion puissent pour tester négatif. Les déplacements entre les deux pays resteront limités «jusqu’au 6 janvier au moins», a annoncé le gouvernement français.