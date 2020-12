Noah Cyrus insinue que Candace Owens est une « Nappy A ** Heaux » et s’excuse plus tard

Noah Cyrus est critiqué pour avoir utilisé le mot «couche» pour décrire quiconque a un problème avec Harry Styles portant des vêtements pour femmes.

Les fans pensent que Noah Cyrus vient de jeter une ombre majeure sur Candace Owens pour les commentaires qu’elle a faits sur Harry Styles plus tôt ce mois-ci. Owens, un expert de droite connu, s’est adressé à Harry Styles Vogue couverture le 14 novembre, tweetant: « Il n’y a pas de société qui puisse survivre sans hommes forts. L’Orient le sait. En Occident, la féminisation régulière de nos hommes en même temps que le marxisme est enseigné à nos enfants n’est pas une coïncidence. . C’est une attaque pure et simple. Ramenez les hommes virils. » Comme on pouvait s’y attendre, la réponse à cette déclaration a été profondément divisée. Styles a répondu à la calomnie d’Owens avec une photo de lui-même en train de manger une banane, sous-titrée: « Ramenez les hommes virils. » Malheureusement, le débat ne s’est pas arrêté là. Des célébrités se sont précipitées à la défense de Styles depuis, y compris Noah Cyrus, qui a peut-être indirectement qualifié Owens de « couche-culotte » – ajoutant de l’huile sur le feu et soulevant une question entièrement différente. Cyrus a partagé une photo maintenant supprimée de Styles ‘ Vogue couverture de son histoire Instagram avec la légende: « Il porte cette robe mieux que n’importe lequel de vos couches ** heauxz. » Son commentaire controversé a immédiatement suscité des réactions négatives et des accusations de racisme, pour lesquelles elle a rapidement présenté des excuses. «Je suis mortifiée d’avoir utilisé un terme sans connaître le contexte et l’histoire, mais je le sais maintenant et je suis horrifiée et vraiment désolée. Je ne l’utiliserai plus jamais», a-t-elle écrit. «Merci de m’avoir éduqué. Je ne voulais en aucun cas offenser qui que ce soit. Je suis vraiment désolé.

Noah Cyrus via Instagram