No Time to Die établit un record d’ouverture à l’étranger avec 119 millions de dollars

Tandis que Venom : qu’il y ait un carnage a déchiré le box-office national, la dernière sortie de James Bond de Daniel Craig Pas le temps de mourir établissait des records sur le marché international, réussissant à devenir le premier film hollywoodien à remporter plus de 100 millions de dollars sans que le film ne sorte en Chine. Le film a ouvert ses portes sur 54 marchés ce week-end et a donné un signe supplémentaire que l’effet de la pandémie sur les résultats du box-office du cinéma s’estompe avec Pas le temps de mourir en tirant près de 120 millions de dollars.

La 25e aventure de James Bond s’est ouverte dans de nombreux territoires étrangers avant son lancement en Amérique du Nord le 8 octobre et il semble que le public ait estimé qu’il avait suffisamment attendu l’arrivée longtemps retardée du film et qu’il se soit précipité dans les salles ce week-end, avec le Royaume-Uni et l’Irlande représentant une grosse partie des recettes du week-end et a vu un certain nombre de records relatifs à la fois au box-office post-pandémique et à la franchise Bond elle-même être battus au cours du processus.

Pas le temps de mourir a récolté 11,4 millions de dollars au Royaume-Uni samedi, remportant le titre non seulement de la journée la plus lucrative de l’ère pandémique, mais également des recettes quotidiennes les plus élevées pour tous les films de la série Bond. Le film voit également la sortie la plus large de tous les films, ouvert dans 772 cinémas à travers le pays, ce qui en fait la sortie la plus large d’Universal sur le marché, ce qui aidera le chant du cygne James Bond de Daniel Craig à devenir le troisième plus grand week-end de la franchise, et le sixième plus grand pour n’importe quel film.

De nombreux films ont été épinglés dans l’espoir d’ouvrir le box-office à la suite des fermetures pandémiques et d’une lente reprise au cours des derniers mois, mais les retards constants de Pas le temps de mourir ont toujours eu l’intention de faire jouer le film au plus grand public possible lors de son ouverture. Il semble que même si l’attente semble avoir été interminable, il semble que la stratégie ait porté ses fruits en particulier pour les exploitants britanniques, Bond étant toujours un événement majeur dans les cinémas britanniques. Alors que Disney utilise les sorties de Marvel pour évaluer le marché intérieur, Bond est facilement un autre de ces marqueurs et il semble avoir passé le test de la confiance des consommateurs dans l’expérience cinématographique.

« Ce fut un énorme effort d’équipe de la part de tous. Les cinéastes ont livré un film exceptionnel et nous sommes très fiers de jouer un rôle dans ce résultat avec MGM et EON », a déclaré Veronika Kwan Vandenberg, responsable de la distribution d’Universal International, tout en louant la productrice de Bond Barbara Broccoli comme étant « un grand partisan de l’expérience théâtrale, et c’est très gratifiant de voir le film atteindre de tels sommets pendant la pandémie ».

Pas le temps de mourir met fin au temps de Daniel Craig en tant que Bond après cinq films, et grâce aux retards de la pandémie, il est maintenant devenu le Bond le plus ancien de l’histoire de la franchise. Dans cette dernière sortie, Craig est rejoint par Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ralph Fiennes et Christoph Waltz qui reprend son Spectre rôle de Blofeld. Rami Malek, Ana de Armas et Lashana Lynch sont également nouveaux dans le casting.

Pas le temps de mourir est maintenant ouvert dans de nombreux pays du monde et fera ses débuts en Amérique du Nord le 8 octobre, lorsqu’il tentera de remporter la couronne au box-office de la sortie de ce week-end de Venom : qu’il y ait un carnage, qui a rapporté plus de 90 millions de dollars en trois jours. Vous pouvez voir tous les numéros du box-office du week-end sur The Numbers.

Sujets : Pas le temps de mourir, James Bond