No Time to Die établit un nouveau record de James Bond pour Daniel Craig

Avec autant de films très attendus sur le point de sortir en salles après leur interruption de Covid19, certains ont peut-être réussi à oublier qu’octobre marque l’arrivée du dernier tour de Daniel Craig en tant que James Bond dans Pas le temps de mourir. Avec la pandémie retardant le film d’un an, le 007 actuel bat des records avant même d’avoir la chance de gagner de l’argent au box-office. Alors, qu’est-ce que l’un des Bond les plus populaires a réussi à accomplir avec son dernier hourra en tant que super espion ?

Eh bien, en raison du report du film trois fois, d’abord en novembre 2020, puis en avril 2021 et maintenant à nouveau jusqu’en octobre 2021, Daniel Craig a prolongé son record en tant que personnage bien au-delà de celui du précédent détenteur de 007 le plus ancien, Roger Moore. Après être apparu pour la première fois en tant que James Bond dans Casino Royale, Craig a rejoint le mandat de 14 ans de Moore en 2019. À l’époque Pas le temps de mourir est sorti, cela aura été prolongé à 16 ans, et en plus de cela, il conservera officiellement le titre jusqu’à l’annonce de son remplacement. Avec tout cela à l’esprit, il semble peu probable que quelqu’un lui retire son record à un moment donné à l’avenir.

Alors que ce record était déjà celui de Craig et que les retards de Covid l’ont simplement prolongé en sa faveur, il y a un autre record qui a maintenant été confirmé grâce à une liste de Regal Cinemas pour leur « Pas le temps de mourir Marathon ». L’événement, qui verra tous les films Bond de Daniel Craig lus dos à dos, commencera par Casino Royale et se terminant par une « première projection » de Pas le temps de mourir, a une autonomie combinée de 705 minutes. En tenant compte des temps d’exécution de Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre, alors que la longueur de Pas le temps de mourir comme 162 minutes, ce qui en fait le film Bond le plus long de l’histoire de la franchise. Le record était auparavant détenu par Spectre, qui est arrivé à 148 minutes.

le Daniel Craig L’ère de Bond est toujours allée plus loin, plus haut et plus profondément dans le personnage que beaucoup de ceux qui l’ont précédé. A la sortie de Casino Royale, il a été noté que Bond saignait et pleurait, ce qui était à peu près du jamais vu dans les décennies de films précédents. Avec des cascades plus importantes que tout ce qui a été vu dans la franchise, et Bond étant plus rude, plus dur et plus brutal à la fois dans les scènes émotionnelles et la violence, il était alors toujours prudent de supposer qu’ils voudraient qu’il sorte dans le feu de la gloire proverbiale.

Comme une coïncidence, le seul Bond précédent à se rapprocher de l’exécution des films de Craig était Sur le service secret de Sa Majesté, qui était notoirement la seule sortie de George Lazenby dans le rôle. Lazenby était également le Bond qui est devenu en quelque sorte un précurseur de la version de Craig, étant l’un des rares à donner plus d’émotion à Bond, en particulier dans les derniers instants du film, ce qui le rend encore plus approprié pour Pas le temps de mourir détenir maintenant le record avec beaucoup de gens croyant que la dernière apparition de Craig va atteindre des sommets émotionnels encore plus grands.

Le dernier chapitre de l’héritage de Craig’s Bond sortira en salles le 8 octobre, le marathon du Regal Cinema devant avoir lieu deux jours plus tôt, le 6. Si vous faites partie de ceux qui aiment se lancer un vrai défi, que diriez-vous de commencer tôt et de creuser tout le Lier série pour l’ultime marathon James Bond ?

Sujets : James Bond, Pas le temps de mourir