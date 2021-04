No Man’s Sky poursuit l’arc de rédemption avec l’extension Expeditions gratuites sur PS5, PS4

No Man’s Sky est passé du statut de champion du monde à celui de champion du monde, avec un soutien exceptionnel après la sortie du développeur Hello Games au cours des cinq dernières années. À peine six semaines après l’ajout des animaux de compagnie – et de nombreuses autres fonctionnalités! – le studio britannique déploie un tout nouveau mode de jeu, nommé Expéditions, qui changera selon les saisons.

«Pour la première fois, nous commencerons tous les joueurs ensemble sur la même planète et les lancerons dans une expédition communautaire», a déclaré le patron Sean Murray sur le blog PlayStation. «Grâce au planificateur d’expédition, les voyageurs peuvent franchir une série de jalons, chacun apportant de nouveaux défis – certains sont simples, d’autres que seuls les plus dévoués atteindront. Les jalons franchis débloquent de superbes correctifs de mission à afficher et une foule de nouveaux contenus accessibles à travers toutes les sauvegardes. »

Vous pouvez avoir une meilleure idée de la façon dont tout cela fonctionne dans la bande-annonce intégrée ci-dessus, mais l’idée est d’offrir quelque chose de différent des modes existants, tout en offrant des récompenses persistantes à l’échelle du jeu. «Dans les semaines à venir, la réalisation des objectifs d’exploration débloquera des récompenses uniques que les joueurs pourront récupérer dans les autres modes de jeu», a poursuivi Murray. « Des récompenses telles qu’un nouveau jetpack, un vaisseau exclusif, une arme, un titre sont désormais disponibles – et bien plus encore. »

Une fois l’expédition terminée, votre progression sera convertie en une sauvegarde standard, afin que vous puissiez continuer là où vous vous étiez arrêté. Cela semble être un bon point de départ si vous êtes nouveau ou si vous revenez au titre, cependant: «Les nouvelles expéditions plongent les joueurs dans le jeu avec une collection de technologies, de personnalisation, de nouveaux navires et d’armes, offrant un aperçu de certains des possibilités sauvages dans l’univers. »

La mise à jour apporte également de nombreuses améliorations de la qualité de vie, qui sont toutes répertoriées dans le coin supérieur gauche de la nouvelle bande-annonce. Tout cela vous a-t-il convaincu de retourner dans la galaxie? Dirigez votre navire dans la section commentaires ci-dessous.