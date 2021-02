Nissan Micra reçoit de nouvelles mises à jour pour 2021, maintenant disponibles

La Nissan Micra a reçu de nouvelles mises à jour et la gamme dispose désormais de la version N-Sport en permanence. La ville de la marque japonaise a également reçu un nouveau niveau d’équipement, N-Design. Les prix sont déjà connus.

Nissan a renouvelé la ville Micra, qui a maintenant une nouvelle structure avec cinq versions pour aider les clients à trouver la meilleure option pour leurs besoins de voyage.

Outre les niveaux d’équipement bien connus Visia, Acenta et Tekna, Micra dispose désormais du nouveau N-Design, tandis que le N-Sport – la série spéciale autrefois populaire – intègre désormais l’alignement permanent de la gamme.

Nissan Micra 2021

La Micra renouvelée reçoit des éléments de design raffinés et des détails exquis, avec deux couleurs différentes disponibles pour les finitions personnalisées de l’avant et de l’arrière, ainsi que des phares à LED.

La version Acenta adopte également un nouveau look, avec les nouvelles roues bicolores de 16 pouces, appelées «Genki», qui reflètent sa signification dans la culture japonaise, dégageant une sensation d’énergie, complétant le design dynamique et renouvelé de la Micra.

N-Sport intègre la gamme

La version N-Sport fait partie intégrante de la gamme Micra, se distinguant à l’extérieur par la partie avant noire brillante, pour les finitions arrière et latérales, ainsi que les nouveaux coques de rétroviseurs noirs. Les jantes en alliage noir Perso de 17 pouces, les phares à DEL et les antibrouillards complètent la norme.

L’intérieur du N-Sport possède également des caractéristiques exclusives pour offrir un plus grand confort au conducteur et au passager. Les sièges avec inserts en Alcantara et le panneau avant assorti confèrent une touche de haute qualité.

Les sièges ont une conception ergonomique pour un niveau de soutien plus élevé, contribuant à réduire la fatigue du conducteur sur les longs trajets.

Nouveau niveau N-Design

La gamme Micra a été renforcée avec le nouveau niveau d’équipement N-Design, qui permet la personnalisation extérieure des finitions arrière, avant et latérales, ainsi que des protections de rétroviseurs en noir brillant ou chrome. À ce niveau d’équipement, les nouvelles roues Genki 16 pouces bicolores sont de série.

Nissan Micra N-Design Energy Orange

L’intérieur de la version N-Design offre des sièges avec tissu noir et détails gris et un panneau avant, des coussins de genoux et des garnitures de portières garnies de cuir. Les clients peuvent également choisir l’intérieur Energy Orange et choisir parmi une variété d’accessoires de la même couleur pour une personnalisation vraiment axée sur les détails.

Le niveau d’équipement Tekna reste le plus complet de la gamme Micra, offrant des fonctionnalités avancées de divertissement et de conduite. Le système de caméra intelligent à 360 ° de Nissan, qui comprend la détection d’objets en mouvement et l’avertissement d’angle mort, est un équipement standard.

Pour ceux qui aiment la qualité sonore, Tekna dispose également d’un système audio BOSE Personal, offrant un son surround de haute qualité pour le conducteur.

Le système d’infodivertissement NissanConnect avec navigation TomTom est disponible en option dans toutes les versions depuis l’Acenta. Apple CarPlay avec reconnaissance vocale Siri et Android Auto sont disponibles sur l’Acenta avec un certain nombre de fonctionnalités de divertissement supplémentaires dans la voiture.

Moteur 1.0 de 92 ch

Dans le chapitre mécanique, la Micra dispose d’un moteur à essence à injection directe de 1,0 litre, qui développe une puissance de 92 ch et répond à la norme d’émission Euro 6d. La courbe de couple a été améliorée, rendant les mêmes 160 Nm disponibles à 2000 tr / min au lieu de 2750 tr / min, comme auparavant.

En ce qui concerne les systèmes d’aide à la conduite, Nissan affirme qu’à partir du niveau d’équipement Visia, la Micra est équipée, de série, des technologies les plus avancées, dont l’assistance au démarrage en côte; Contrôle intelligent du corps et contrôle intelligent de la piste.

D’autres technologies de pointe sont disponibles dans un ensemble de sécurité en option qui comprend: un système automatique à grande vitesse, un système intelligent d’entretien de voie, un identificateur de panneau de signalisation et un arrêt d’urgence intelligent avec détection des piétons.

La Nissan Micra renouvelée est déjà en vente sur le marché national, avec des prix à partir de 14 195 euros.

