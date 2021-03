Nissan Ariya. Tout est nouveau, même les couleurs

Après avoir déjà connu le Nissan Ariya Il y a quelques mois, la marque japonaise a décidé de dévoiler la palette de couleurs de son nouveau SUV 100% électrique. Décrit comme « couleurs prime et futuristes », ils étaient, selon Nissan, inspirés de la technologie d’Ariya.

Au total, le SUV japonais présentera dix nouvelles couleurs extérieures. QQuatre des options sont monochromes et six sont bicolores, dont deux – le « Akatsuki Copper » et « Aurora Green » – ont été développés spécialement pour Ariya.

La couleur « Akatsuki Copper », a été inspirée de l’expression japonaise « akatsuki » qui signifie « aube » et imite l’éclat du lever du soleil. «Aurora Green», en revanche, a cherché l’inspiration à l’aube borealis, et peut apparaître vert ou violet, selon l’angle sous lequel il est observé.

Noir perle

La technologie au service de la peinture et de l’écologie

La Nissan Ariya étant un modèle 100% électrique, il n’est pas surprenant que la création (et l’application) du tableau ait également accordé une attention particulière au thème de la durabilité, en adoptant de nouvelles techniques de production.

En introduisant une base d’eau, Nissan a pu appliquer des couleurs à une température plus basse et, plus important encore, il a pu peindre différentes parties de l’Ariya en même temps.

Tout cela a non seulement simplifié le processus de peinture de la carrosserie de l’Ariya, mais ce faisant, il a permis une réduction de 25% de la production de dioxyde de carbone associée à ce processus.