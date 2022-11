Cast of Hunters Saison 2 révélé dans de nouvelles photos

L’article suivant gâchera plusieurs rebondissements de la première saison de Hunters.





La Première vidéo série Chasseurs est une série dramatique d’histoire alternative sur un groupe d’individus hétéroclites qui se sont regroupés pour traquer les nazis qui se sont cachés après la fin de la guerre. Les photos de la deuxième saison à venir révèlent le retour de Jonah Heidelbaum (Logan Lerman) aux côtés d’autres chasseurs. Il y a Millie Morris (Jerrika Hinton), Lonny Flash (Josh Radnor), Roxy Jones (Tiffany Boone) et Sister Harriet (Kate Mulvany).

La finale de la saison 1 a révélé que le fondateur du groupe Meyer Offerman (Al Pacino) est un nazi. Wilhelm Zucks, alias The Wolf, a volé l’identité du vrai Meyer. Il a fondé le groupe comme pénitence, même s’il croyait qu’il ne serait jamais pardonné. Jonah accepte et tue Meyer peu de temps après la révélation. Alors que cela semblait initialement être la fin de Pacino dans la série, les photos de la deuxième et dernière saison à venir révèlent qu’il reviendra.

« À bien des égards, le voyage de Jonah cette saison, il peut se retrouver dans une obscurité similaire à celle dont Meyer Offerman a essayé de l’empêcher, mais que Wilhelm Zuchs a toujours exsudé et habité », a déclaré le créateur David Weil.

L’équipe sera rejointe par un autre chasseur de nazis nommé Chava Apfelbaum, joué par la nominée aux Oscars Jennifer Jason Leigh. Alors que Weil s’est abstenu de trop en dire sur ce nouveau personnage, indiquant « de délicieux rebondissements » l’impliquant, il a déclaré que Leigh avait apporté une « férocité » au rôle.

« C’est un personnage qui peut parfois sembler très sage, puis nous voyons des explosions en elle. Parfois, elle peut se sentir explosive, et puis il y a de telles vulnérabilités à l’intérieur d’elle. Jennifer est un caméléon, et c’était ce qu’il fallait pour ce rôle. … Elle porte de nombreux chapeaux différents, de nombreux masques et visages différents. On ne sait jamais à quoi on peut s’attendre avec Chava, et cela garde nos chasseurs sur leurs gardes, mais il y a un vrai enracinement profond chez elle pour certains de nos personnages : émotif, axé sur le personnage. Il y a donc à la fois beauté et brutalité dans le personnage de Chava. «

Qui d’autre apparaîtra dans Chasseurs?

Outre la torsion Meyer, la fin de la première saison a également laissé tomber une autre énorme bombe. Non seulement la mystérieuse colonelle nazie (Lena Olin) Eva Braun, mais Hitler est toujours en vie. Udo Kier jouera le tristement célèbre dictateur pendant la saison 2. S’adressant à Entertainment Weekly, Weil a voulu assurer au public qu’il « n’invoquerait jamais Hitler que si nous rendions justice d’une manière, espérons-le, satisfaisante ».

« Pour moi, en tant qu’enfant qui grandit à Long Island, étant juif, il y avait toujours cette frustration et cette colère qu’Hitler ait réussi ses crimes, qu’il n’ait jamais été traduit en justice, qu’il n’ait jamais été arrêté, tué, jugé, qu’il a pris une décision à la fin de sa vie. Chasseursétant une émission sur la catharsis, sur l’émancipation juive et sur la réalisation des souhaits des enfants juifs comme moi qui ont grandi en voulant reprendre le pouvoir, la saison 2, je l’espère, sera cette catharsis. »

Un autre joueur de retour de la première saison est Travis Leich (Greg Austin), un néo-nazi qui est devenu l’exécuteur du colonel. Jonah a développé une animosité particulière pour Travis après avoir tué l’un des amis de Jonah. Selon les mots de Weil, « Travis est le mal personnifié, et pourtant il a le visage du laitier ou d’un garçon de papier. »