Nintendo Switch : la mise à jour du système 12.0.3 est désormais disponible en téléchargement

Mise à jour du 8 juin 2021 : Cela a suivi aujourd’hui Mise à jour du système 12.0.3 pour le Commutateur Nintendoqui, comme ses prédécesseurs, ne réserve pas d’innovations surprenantes à la console hybride. Les notes de patch ne parlent que des habituelles Améliorations de la stabilité et Optimisations au profit de l’expérience utilisateur.

Comment vous pouvez télécharger la dernière version sur votre commutateur, vous pouvez lire dans le message d’origine ci-dessous.

Message original du 20 avril 2021 : le Commutateur Nintendo était avec le Mise à jour du système 12.0.1 équipé. Vous pouvez désormais télécharger la dernière version de la console hybride et bénéficier de diverses améliorations de stabilité et d’une expérience utilisateur améliorée.

Mise à jour 12.0.1 pour la Nintendo Switch – C’est nouveau

Cependant, vous ne devriez pas vous attendre à plus que quelques optimisations générales de la nouvelle mise à jour. Les notes de mise à jour américaines ne mentionnent que ce qui précède Améliorations de la stabilité et une Augmentation de l’expérience utilisateur. Il s’agit donc plutôt d’un petit correctif qui corrige quelques bogues et bogues, sans aucune autre fonctionnalité ou similaire.

Comment installer la mise à jour ? Pour télécharger le dernier firmware, vous devez utiliser le Internet connecté et suivez simplement ces étapes simples :

Les paramètres du système sélectionner Jusqu’au bout Console (système) faire défiler Mise à jour du système sélectionner et installer Après un redémarrage automatique de votre console, la mise à jour est installée

© Nintendo

Quand arrive une Nintendo Switch Pro ?

Pour beaucoup, il semble déjà certain qu’un modèle Pro de la console Switch va monter en gamme. Selon Bloomberg, le soi-disant Grand interrupteur même une toute nouvelle puce graphique de Nvidia peut être installée, ce qui devrait même permettre la sortie 4K sur le téléviseur. La prime de prix présumée d’environ 100 € ne devrait pas être une surprise ici. C’est encore dans les étoiles qu’il y aura des informations solides à ce sujet.