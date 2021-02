Nintendo révèle la date du nouveau Pokémon Snap

En regardant la date de sortie de New Pokémon Snap, nous passerons la bobine et le flash dans très peu de temps.

Les protagonistes absolus des derniers Pokémon Presents ont été les remakes de la quatrième génération: Pokémon Shiny Pearl et Shining Diamond, et Pokémon Legends: Arceus. Mais il leur reste du temps avant de partir. Cependant, le Nouvelle date Pokémon Snap il nous révèle qu’il arrivera bien avant eux.

Une nouvelle bande-annonce et des détails plus jouables ont été montrés lors de la présentation. Ce safari Pokémon se déroule dans la région de Lensis, qui possède tous les écosystèmes possibles: jungle, désert ou encore récifs sous-marins. Le professeur Mirror et d’autres chercheurs, tels que Riya et Lloyd, vous assisteront dans votre enquête.

À bord du Neo-One, notre objectif est de prendre des photos de tous les Pokémon, dans la nature. Plus nous capturons (avec notre caméra, bien sûr), plus nous obtiendrons de points, ce qui s’améliorera si nous les attrapons avec des comportements inhabituels.

Cas d’un Alolan Raichu surfant ou d’un Vénusaur en train de plonger. Nous pouvons leur lancer des fruits pour les attraper de plus près, et d’autres objets pour les faire briller.

Bien sûr, les photos que nous prenons avec notre appareil photo peuvent être partagées en ligne, et également éditées avec des filtres, des cadres ou des autocollants. Comme s’il s’agissait des célèbres modes photo de tant d’autres jeux, mais avec beaucoup plus d’options! Si votre photo reçoit plus de « J’aime » (ou l’équivalent), elle deviendra plus populaire.

N’oubliez pas que New Pokémon Snap, la suite de 20 ans après le jeu Nintendo 64, sort le 30 avril sur Nintendo Switch.