Nintendo présente un nouveau modèle OLED surprenant de la Switch

Nintendo a étonnamment présenté un modèle amélioré de sa console Switch. La nouvelle Nintendo Switch a un écran OLED de 7 pouces et sortira en octobre.

Le moulin à rumeurs spéculait sur un « Switch Pro » depuis des mois – et avait au moins partiellement raison : mardi, Nintendo a présenté la nouvelle console, qui s’appelle apparemment simplement le « modèle Nintendo Switch OLED ». L’écran de la nouvelle variante propose non seulement OLED au lieu d’écran LCD, mais il passe également de 6,2 pouces à 7 pouces. Cet écran plus grand a apparemment également été rendu possible par des cadres d’affichage plus minces.

Pas un vrai « Switch Pro »

Il y a aussi une nouvelle station d’accueil pour que la Nintendo Switch se connecte à la télévision. Par rapport à son prédécesseur, celui-ci dispose désormais également d’une connexion LAN pour une connexion Internet stable en mode TV. La mémoire interne du Switch OLED (extensible via carte microSD) passe de 32 à 64 Go – sinon les deux modèles ne semblent pas différer techniquement l’un de l’autre.

Par rapport à The Verge, Nintendo a confirmé que la console n’a pas de nouveau CPU et plus de mémoire. Une résolution améliorée ou une prise en charge des écouteurs Bluetooth n’est pas non plus à bord.

Sortie début octobre 2021

La Nintendo Switch OLED apparaîtra le 8 octobre 2021 dans les couleurs bleu néon/rouge néon ou noir/blanc. Un prix en euros n’est pas encore connu, mais aux États-Unis, la console coûtera 349,99 €. Tous les jeux pour l’ancienne Nintendo Switch et tous les accessoires seront également compatibles avec le nouveau modèle.