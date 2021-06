Nintendo organisera la présentation de Direct à l’E3 2021 le 15 juin : voici tout ce que vous devez savoir

04 juin 2021 12:15:20 IST

Nintendo dévoilera de nouveaux détails sur les prochains jeux Switch lors d’une présentation Nintendo Direct qui sera diffusée à 12 h 00 HAE/9 h 00 HAP à l’E3 2021 le 15 juin, selon un tweet sur son compte Twitter officiel. La présentation est censée durer « environ 40 minutes » et se concentrera sur le logiciel Nintendo Switch « principalement sorti en 2021 ». L’après-spectacle Treehouse Live, quant à lui, durera environ trois heures. Nintendo promet « des plongées approfondies dans certains jeux » avec un gameplay en direct. La société a également l’intention d’examiner de plus près sa gamme Switch dans un nouveau Nintendo Treehouse Live après la diffusion en direct.

Nintendo à #E32021: 15/6, 9h HP ! Accordez-vous pour un #NintendoDirect avec environ 40 minutes d’infos exclusivement consacrées #NintendoSwitch logiciel, sorti pour la plupart en 2021, suivi d’environ 3 heures de jeu dans #NintendoTreehouseLive | E3 2021.

https://t.co/TMjlZ5G37G pic.twitter.com/Hh1l6y0WVh – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 2 juin 2021

Bien que l’annonce indique spécifiquement que Nintendo Direct à l’E3 2021 se concentrera sur le logiciel, le texte du teaser ne mentionne rien sur le matériel. Certaines rumeurs environnantes suggèrent que Nintendo annoncera un modèle Switch Pro avant l’E3. Cependant, il n’y a pas de mot officiel à ce sujet jusqu’à présent.

La société propose également une nouvelle gamme passionnante de jeux à venir, notamment Splatoon 3, The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4, et plus. Il n’y a aucune nouvelle quant à savoir si ces jeux seront présentés ou non lors de l’événement de dévoilement. Mais comme Nintendo est connu pour surprendre ses clients, l’attente sera excitante.

L’événement principal de l’E3 débutera le 12 juin et se poursuivra jusqu’au 15 juin. La programmation de l’événement comprend l’événement de lancement de Geoff Keighley le 10 juin, suivi d’Ubisoft Forward le 12 juin. Le 13 juin verra le briefing Xbox/Bethesda. L’événement Razer fait suite au briefing du 14 juin, après quoi l’E3 2021 se terminera par une remise de prix.

Avant l’E3 2021, Nintendo devrait sortir Garage de constructeur de jeux, une nouvelle boîte à outils de création de jeux à faire soi-même.

