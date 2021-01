Nintendo Japon mal répertorié Kingdom Come: Deliverance pour Nintendo Switch

Kingdom Come: Deliverance est actuellement disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le jeu est sorti un an après le lancement du Nintendo Switch, qui a demandé à certains fans un port. Le développeur, Studios Warhorse, n’a pas confirmé une version de Nintendo Switch.

Au programme Nintendo japonais, une liste de Kingdom Come: Deliverance Royal Edition est apparu par surprise. Cette version n’a jamais été annoncée par le développeur ou l’éditeur, Deep Silver. La version japonaise du jeu a été publiée par Jeux DMM.

La date de sortie était fixée au 18 février, soit cinq jours après son lancement initial en 2018. Les fans se sont demandé s’il s’agissait d’une surprise pour la nouvelle année.

Malheureusement, la liste était une erreur. Le directeur des relations publiques de Warhorse Studios, Tobi Stolz-Zwilling, a confirmé que la liste était une erreur. L’entreprise s’est penchée sur la question et a fait supprimer la liste. Le directeur des relations publiques a déclaré qu’il aimerait personnellement voir Kingdom Come: Deliverance sur le commutateur, mais il n’était pas prévu de le porter pour le moment.

Autant que j’aimerais un #kingdomcomedeliverance version sur Switch – malheureusement, aucune n’est prévue pour le moment. Nous cherchons qui était si ambitieux de penser différemment mais pour le moment… meh meh meeeeh… .. Désolé les gars. pic.twitter.com/Okp0ymHwdR – Sir Tobi ⚔🛡 (@ T0_8I) 4 janvier 2021

le Kingdom Come: DeliveranceRoyal Edition Le port Nintendo Switch n’était répertorié que sur le calendrier japonais de Nintendo et nulle part ailleurs. Le jeu sortira prochainement au Japon le 18 février pour la PlayStation 4. Cette date de sortie est confirmée via DMM Games.

Kingdom Come: Deliverance raconte l’histoire d’Henry, le fils d’un forgeron, vivant dans le royaume de Bohême. Le développeur aspirait à créer un jeu historiquement précis sans aucun des éléments fantastiques vus sur d’autres RPG se déroulant à l’époque médiévale.

le Édition royale est la version complète du jeu. Il contient le jeu de base avec tous les DLC, y compris Trésors du passé, Des cendres, Les aventures amoureuses de Bold Sir Hans Capon, Bande de bâtards, et Le lot d’une femme.

Warhorse Studios a ensuite publié un ensemble officiel d’outils de modification afin que les joueurs puissent créer du contenu personnalisé pour le jeu. Jusqu’à présent, de nombreux joueurs ont créé des armes, des costumes personnalisés et plus encore pour poursuivre les aventures d’Henry.

Contrairement à ce qui était listé sur le site officiel de Nintendo au Japon, il n’est pas prévu de sortir Kingdom Come: Deliverance sur la Nintendo Switch pour le moment. Les seules versions japonaises confirmées pour le jeu sont le jeu DMM de l’année et Édition royale pour la PlayStation 4.

Kingdom Come: Deliverance est actuellement disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.