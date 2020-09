Nintendo et Puma apportent des chaussures à Super Mario Bros.

Pour marquer le 35e anniversaire de Super Mario Bros. Nintendo préparé une petite surprise pour tous les fans de Mario. Vous travaillez avec le fabricant d’articles de sport Puma dans le cadre de cet anniversaire. Ensemble, ils créent une paire de chaussures basée sur le design d’un plombier notoire.

Nintendo: baskets Mario de Puma

Ils n’ont pas encore annoncé officiellement les chaussures, mais les premières photos sont disponibles grâce au site Web australien de Foot Locker. La chaussure elle-même est basée sur la ligne Puma RS Dreamer. Dans le cas de la version Mario, elle n’est complétée que par un design Mario correspondant.

© Puma / Foot Locker

Les indéniables sont, par exemple Étoile dans le dos ou la nuances bleuesque le ton de base rouge compléter. En plus, c’était Logo Super Mario installée.

Dans l’ensemble, une paire de chaussures de style Mario comme on pourrait l’imaginer. Que vous aimiez les chaussures est finalement une question de goût. La chaussure est probablement plus destinée à un groupe cible plus jeune.

