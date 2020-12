Nintendo et LEGO Super Mario annoncent que de nouveaux ensembles arriveront l’année prochaine

Nintendo et LEGO ont annoncé une nouvelle gamme de Super mario les jouets arrivent dans le futur. Le premier ensemble de jouets a été initialement lancé l’été dernier. Les jouets combinaient l’adorable Super mario personnages ainsi que quelques fonctionnalités d’effets animés et sonores.

Une nouvelle vidéo de la société a révélé certains des jouets à venir. Le contenu était en japonais mais devrait être lancé en dehors du pays, comme lors du lancement initial. Les nouveaux jouets devraient sortir en janvier.

Sept nouveaux alignements seront ajoutés au Super mario Ensemble LEGO. Le premier jeu que Nintendo a présenté était un défi «Course Master». L’ensemble spécial contient de nouvelles fonctionnalités qui changeront le gameplay, même avec la version précédente Super mario Ensembles LEGO.

Les machines personnalisées sont des pièces personnalisables. Les joueurs peuvent décider d’utiliser un bloc d’objet personnalisé ou un bloc de temps inclus avec l’ensemble. Les éléments personnalisables permettent aux joueurs plus de liberté dans la façon dont ils créent leurs parcours. Peut-être qu’un bloc contient un champignon vénéneux qui fait peur à son adversaire ou un gros bonus si les joueurs arrivent à la fin du cours.

[トピックス]「レ ゴ ® ス ー パ ー マ リ オ」 に 新 た な ラ イ ン ナ ッ プ が 登場。 2021 年 1 月 1 日 に 発 売 決定 。https: //t.co/km8IFHk1tw pic.twitter.com/cjwHkjXwYV – 任天堂 株式会社 (@Nintendo) 17 novembre 2020

Un nouveau tuyau jaune vif sera ajouté à l’ensemble. Mettez Mario sur le tuyau et un compte à rebours de 30 secondes commencera. Les joueurs peuvent créer des parcours plus sensibles au temps. Mais, Mario peut avoir la chance de gagner plus de temps s’il franchit certains obstacles.

Trois extensions ont été annoncées et partagent le thème de «Poison Swamp» dans la jungle. Les décors peuvent être appréciés seuls ou combinés pour créer un grand marais que Mario puisse parcourir.

Des ennemis supplémentaires seront ajoutés qui peuvent être combinés avec d’autres ensembles. Les nouveaux ennemis incluent les plantes Piranha, Chain Chomp, Wiggler, ainsi que le parachutiste flottant Koopa.

Les nouveaux packs de personnages incluent également dix personnages supplémentaires. Ils comprennent Spiny Cheep Cheep, Foo, Ninji, Propeller Shy Guy, Poison Mushroom, Huckit Crab, Parabeetle, Paragoomba, Thimphu et Bone Goomba. Les packs de personnages ennemis sont aléatoires, il y a donc une chance de recevoir un ennemi en double.

Mario reçoit également des costumes supplémentaires dans le cadre du « Power-Up Pack ». Mario gagnera de nouvelles capacités en fonction du costume qu’il porte. Ils incluent Penguin Mario et Raccoon Mario.

La nouvelle gamme de LEGO Super mario les jouets devraient être lancés début janvier.