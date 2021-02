Nintendo Direct confirmé pour le 17 février

Ils sont en vie! Le Big N sort de son sommeil et de son silence et annonce un Nintendo Direct pour le 17 février.

Il y avait des rumeurs depuis longtemps. Et surtout, nous l’attendions comme de l’eau de mai. Ou dans ce cas, février. Mais c’est finalement arrivé. Annoncé Nintendo Direct du 17 février. Autrement dit, demain.

La société l’a publié sur les réseaux sociaux il y a quelques minutes confirmant le contenu, l’heure et la durée. Nous pouvons le voir sur YouTube ou sur son site Web à partir de 23h00 heure de la péninsule espagnole. Oui durera 50 minutes.

En ce qui concerne le contenu, nous allons parler de jeux qui sont déjà disponibles, comme Super Smash Bros.Ultimate dans ce qui semble être la présentation de son nouveau combattant. Mais aussi des jeux qui arriveront ce premier semestre 2021 sur Nintendo Switch.

Ne manquez pas une présentation demain à 23h00 (heure péninsulaire) #NintendoDirect environ 50 minutes. Il se concentrera sur les titres déjà disponibles, comme Super #SmashBrosUltimate, et dans les jeux qui atteindront #NintendoSwitch au premier semestre 2021. ► https://t.co/UXj56WIu7C pic.twitter.com/qCCebtvRop – Nintendo Espagne (@NintendoES) 16 février 2021

Que verrons-nous en termes de ce contenu? Eh bien, la vérité, il existe de nombreuses possibilités. Parmi eux, sûrement, le nouveau Shin Megami Tensei, qui devrait sortir presque tout de suite. Il y a peut-être une nouvelle bande-annonce pour Bravely Default II, qui arrivera le 28 février. Et certains prétendent qu’un titre de la saga Zelda sera vu.

Pour le type de contenu que nous allons voir, il n’a pas l’air trop beau pour le Breath of the Wild attendu 2. S’il doit sortir avant juillet 2021, c’est un peu précipité. Mais nous pourrions voir la publicité Skyward Sword pour Nintendo Switch.

Quelles que soient les annonces, demain, à 23 heures, nous pouvons les suivre. Et nous espérons vraiment que ce ne sont pas 40 minutes de Super Smash Bros, et seulement 10 de publicités. Que ces japonais en soient capables… Et nous attendons depuis longtemps qu’un Nintendo Direct brise la sécheresse des titres et des annonces de Nintendo Switch.