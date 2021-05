Nintendo dévoile son nouveau record de super ventes pour l’année 2020

Nintendo a enregistré des bénéfices records en 2020, grâce au succès continu de Nintendo Switch et Animal Crossing: New Horizons.

Publiant ses rapports financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2021, Nintendo a révélé que le bénéfice d’exploitation avait augmenté de 82%, à 5,9 millions de dollars, tandis que les revenus de la société se classaient au deuxième rang, à 16,6 millions de dollars.

Nintendo a vendu 28,8 millions d’unités de Nintendo Switch en 2020, soit une augmentation de 37% par rapport aux ventes de 2019. Il a également mis en évidence une poignée de titres performants, notamment Mario Kart 8 Deluxe, qui s’est vendu à 35,4 millions d’exemplaires vendus, et Animal Crossing: New Horizons, qui s’était vendu à 32,6 millions d’exemplaires après un an de sortie.

Autres jeux bien vendus inclus Super Smash Bros.Ultimate et Legend of Zelda: Breath of The Wild, qui se sont vendus à plus de 20 millions d’exemplaires chacun.

Meilleures ventes de jeux vidéo Nintendo Switch mises à jour. Pokemon Sword and Shield atteint 21,10 millions d’exemplaires vendus. pic.twitter.com/dIVqiB1oA9 – Centre Pokémon (@CentroPokemon)

Dans d’autres nouvelles de Switch, la dernière version de Nintendo, Nouveau Pokémon Snap, aurait vendu quatre fois plus d’exemplaires physiques au lancement que son prédécesseur il y a plus de dix ans.