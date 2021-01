Nintendo achète Next Level Games: le studio «  Luigi’s Mansion  » aidera à développer le reste des franchises

Nintendo annonce l’achat de Jeux de niveau suivant, le développeur canadien responsable de titres aussi importants pour l’entreprise que «Luigi’s Mansion 3». À l’instar de Microsoft ou Sony, qui ont acheté des studios de jeux, Nintendo se renforce pour cette 2021 avec l’achat d’un de ses alliés.

Next Level Games, basé à Vancouver, est un développeur qui travaillait déjà exclusivement pour Nintendo, puisqu’il ne fabriquait que des jeux pour cette société. Désormais, Nintendo s’assure que ces développeurs continuent de travailler pour l’entreprise et est renforcée pour «assurer le développement interne et améliorer la collaboration».

Nintendo ajoute du talent à ses franchises

Des titres comme ‘Luigi’s Mansion 2’ et ‘Luigi’s Mansion 3’ ont été les grands succès de la société, mais Next Level Games est également derrière les «Mario Strikes», «Punch-Out !!» pour la Wii ou le ‘Metroid Prime: Federation Force’ pour Nintendo 3DS.

Avec 50 travailleurs et fondée en 2002, le studio canadien fera un pas en avant pour s’intégrer à Nintendo et renforcer le catalogue de jeux de l’entreprise. Pour le moment, les détails du montant de l’acquisition n’ont pas été divulgués, mais ils expliquent que 100% de la société deviendra une partie de Nintendo et que l’accord sera officialisé à partir du 1er mars 2021.

Le mouvement s’inscrit dans un pari des grandes sociétés de jeux vidéo pour les studios indépendants. En 2019, Sony a acheté Insomniac Games, responsable du succès du « Marvel’s Spider-Man » pour PS4. En septembre 2020, Microsoft a mis sur la table avec l’achat de Bethesda. Maintenant, la société japonaise fait une acquisition plus modeste, mais compte tenu de l’excellente qualité de «Luigi’s Mansion», c’est certainement une bonne nouvelle pour les fans de Nintendo.

Plus d’informations | Nintendo