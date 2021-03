Ninja Gaiden: Master Collection obtient une édition numérique de luxe, des bonus de précommande

Koei Tecmo se prépare pour le retour de Ryu Hayabusa avec quelques goodies numériques. Ninja Gaiden: Master Collection arrive dans quelques mois et les précommandes sont déjà en ligne sur le PlayStation Store. Pour les fans de ninja les plus dévoués, l’éditeur vient d’annoncer une édition numérique de luxe avec quelques bits et bobs supplémentaires.

Cette version de luxe du jeu comprend un livre d’art numérique de 70 pages et une bande-son numérique «comportant plus de 180 titres» en plus du trio de titres Ninja Gaiden. Ce sont Sigma, Sigma 2 et Razor’s Edge, si vous ne le saviez pas. Cela vous coûtera 39,99 € / 49,99 €, tandis que l’édition standard est évidemment un peu moins chère, à 32,99 € / 39,99 €.

Quelle que soit la version de la collection que vous préférez, il existe également des bonus de précommande. Prenez l’une ou l’autre édition sur le PS Store, et vous obtiendrez également un thème PS4 et un ensemble de cinq avatars mettant en vedette certains personnages principaux de la série.

Êtes-vous impatient de Ninja Gaiden: Master Collection? Allez-vous saisir l’édition de luxe? Jetez quelques étoiles ninja dans la section commentaires ci-dessous.