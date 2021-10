Nightwing attire la star d’Aladdin Mena Massoud malgré son obsession pour Batman

Après avoir apporté l’action en direct Aladin à la vie pour Disney, Ména Massoud espère assumer le rôle de Nightwing dans le DCEU. En tant que star montante à Hollywood, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant de voir Massoud se frayer un chemin vers une grande franchise de super-héros. Dans une nouvelle interview avec Screen Rant, Massoud explique comment il choisirait le rôle de Nightwing s’il ne tenait qu’à lui, car Batman a déjà été à peu près parlé.

« Je suis obsédé par Homme chauve-souris, mais je pense que Batman est un peu… ça a été fait beaucoup maintenant et ça a été fait par des acteurs fantastiques. Je ne pense pas pouvoir les surpasser de cette façon, mais Nightwing a juste une histoire vraiment intéressante [that] n’a pas été fait avant, il est un peu plus jeune. Alors oui, c’est un personnage qui m’a toujours attiré. »

Mena Massoud est certainement mieux connu pour son rôle principal dans le remake d’Aladdin en direct de Disney qui est sorti dans les salles de cinéma en 2019. Il a été question d’une suite en cours de développement qui ramènerait Massoud en tant qu’Aladdin, et il espère que le reste du le casting sera également de retour. Actuellement, Massoud travaille sur le prochain film d’amour Le traitement royal avec Laura Marano. Il est également connu pour ses rôles dans les émissions de télévision Représailles et Jack Ryan.

Il y a eu diverses incarnations du Aile de nuit personnage dans les histoires de DC Comics. Il est généralement décrit comme l’alter ego de super-héros de Dick Grayson après avoir abandonné le nom de Robin pour lutter contre le crime en solo. D’autres personnages de la tradition de DC ont également pris le nom dans différentes continuités, comme Jason Todd et même le fils adoptif de Superman, Chris Kent. Nightwing a également été régulièrement présenté dans divers projets d’animation de DC.

Chris O’Donnell a joué un live-action Dick Grayson dans Batman et Robin, et alors qu’il portait le costume Nightwing, il s’appelait toujours Robin. Le personnage n’a pas encore vraiment eu d’impact sur grand écran dans un projet DCEU d’action en direct, mais il a été question d’un film Nightwing entrant en développement au studio. En 2018, il a été rapporté que Chris McKay (Le film Lego Batman, La guerre de demain) dirigerait le film avec Bill Dubuque (Le comptable) en écrivant le scénario. L’état actuel de ce projet n’est pas tout à fait clair, mais il semble tourner ses roues dans l’enfer du développement.

« Aile de nuit est toujours un film que je veux vraiment faire », a déclaré McKay à Variety au cours de l’été. « J’adore le personnage de Dick Grayson en tant que jeune adulte, devenant son propre genre de personnage de super-héros. Cela allait être une histoire de père et de fils et aussi un film de vengeance, ce qui m’a vraiment enthousiasmé parce qu’il se passe beaucoup de choses dans ce script. Ça allait être vraiment primitif et épuré et comme un vrai film de viande rouge de la meilleure des manières. »

Révélant que Warner Bros. n’avait pas encore officiellement donné son feu vert au film, Chris McKay a ajouté: « J’espère que c’est quelque chose que nous pouvons encore faire. Cela n’a pas été une priorité ces jours-ci; j’espère que cela deviendra bientôt la priorité . Ce serait ce que je préfère sortir de tout ça. »

Si Aile de nuit C’est parti, attendez-vous à ce que Mena Massoud jette son nom dans le chapeau quand il s’agit de jouer le rôle. Cette nouvelle nous vient de Screen Rant.

Sujets : Nightwing, Batman