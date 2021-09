Nightmare Alley : premier aperçu du nouveau de Guillermo del Toro

Après avoir anticipé quelques détails de son nouveau film avec la sortie de ses premières images et d’une affiche promotionnelle, le cinéaste mexicain Guillermo del Toro, acclamé dans le monde entier pour son travail de narrateur de dark fantasy, a dévoilé la première bande-annonce de « Nightmare Alley », son nouveau bande a inspiré le roman homonyme publié en 1946 par William Lindsay Gresham.

Del Toro a préparé son retour au grand écran depuis sa victoire écrasante aux Oscars en 2017 avec « The Shape of Water » mettant en vedette un casting multi-star dirigé par Bradley Cooper et Cate Blanchet, avec la présence de Rooney Mara. , Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, David Strathirn et Ron Pearlman, un collaborateur régulier du réalisateur.

« Nightmare Alley » présente Cooper comme un travailleur de carnaval ambitieux avec un talent pour manipuler les gens, croisant le chemin d’un éminent psychiatre (Blanchet) qui s’avère être beaucoup plus dangereux qu’il ne pourrait jamais l’imaginer. Le scénario est le résultat d’une collaboration entre Del Toro et le scénariste hollywoodien Kim Morgan.

Bien que le titre « Nightmare Alley » (littéralement traduit par « Alley of Nightmares ») puisse indiquer qu’il s’agit d’une nouvelle histoire surnaturelle, del Toro a été clair dans une récente conversation avec Vanity Fair qu’en réalité, c’est sa première incursion dans le thriller et le genre noir.

« Il n’y a pas d’éléments surnaturels. Il est entièrement basé sur un monde de réalité. Il n’y a rien de fantastique. C’est un film très différent de mon film habituel, mais oui, le titre et mon nom pourraient donner cette impression ». Guillermo del Toro assure également qu’il n’utilisera pas les clichés habituels du film noir, comme la narration en voix off ou les détectives au feutre déambulant dans les rues humides.

« Je voulais faire l’univers du roman, qui est un peu grinçant, mais étrangement magique. Il a un attrait très étrange, mystique et mythique. J’étais très attiré par cette possibilité. » Guillermo del Toro a réuni une grande partie de l’équipe technique qui travaille à ses côtés depuis le tournage de « Crimson Peak » et « The Shape of Water ». « Nightmare Alley » a une date de sortie prévue pour le 17 décembre.