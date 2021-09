Nightbooks ramène l’envoûtante Krysten Ritter sur Netflix pour Halloween

La récente résurgence des films d’horreur semble avoir non seulement accaparé le marché des adultes récemment, avec des Un endroit calme II et La purge pour toujours faire des affaires décentes au box-office post-pandémique, mais se démarque également sur le marché des enfants avec des goûts de RL Stine’s Juste au-delà direction Disney+ cet Halloween, et cette semaine, Jessica Jones la star Krysten Ritter apporte du style à Livres de nuit sur Netflix. Le film touchera certainement la corde sensible du jeune public qui a apprécié le rôle principal de Jack Black. Chaire de poule et autres, et même pour les adultes, il y a beaucoup à aimer dans ce conte de sorcière.

Krysten Ritter a déjà été associée à ses rôles dans Jessica Jones et Ne faites pas confiance au B dans l’appartement 23, et bien qu’elle se trouve dans un autre numéro d’appartement, son personnage de Natacha dans Livres de nuit n’est certainement pas digne de confiance non plus, comme le découvre le jeune Alex Mosher lorsqu’il est attiré dans l’appartement 4B et capturé par la sorcière qui veut qu’on lui raconte des histoires effrayantes. Jouer un personnage comme Natacha est un changement par rapport aux personnages précédents de Ritter, mais aussi une opportunité qu’elle saisit avec une aisance joyeuse.

Alors que chaque acteur veut déployer ses ailes dans différentes directions de temps en temps, une fois que vous êtes apparu en tant que personnage de Marvel, il restera toujours avec vous, et tandis que Ritter semble passer à autre chose, son temps en tant que Jessica Jones est celui dont elle se souvient. affectueusement et elle envisagerait toujours d’y retourner si l’occasion se présentait.

« J’aime Jessica plus que tout. Et j’ai adoré ces années à la jouer. » Krysten Ritter dit ComicBook.com. « S’il y avait une opportunité pour elle d’apparaître n’importe où, je serais le premier [to say yes]. Je peux ou non avoir la veste prête à aller dans mon placard. Donc, on ne sait jamais, mais si jamais j’avais l’occasion de la jouer à nouveau, je serais tellement ravi. Je suis toujours prêt à le refaire. C’était un rêve absolu. Et je l’aime. J’adore ce personnage. J’aime la façon dont elle s’est connectée avec tant de gens de manière profonde et a résonné avec les femmes et les filles d’une manière passionnante. Je suis tellement fier d’avoir pu jouer un personnage aussi emblématique. »

Bien qu’il n’y ait aucun plan pour le retour de Jessica Jones sous quelque forme que ce soit pour le moment, les fans seront probablement actuellement surpris par Livres de nuit, qui est un film Netflix qui sert certainement d’introduction au genre d’horreur pour les jeunes, mais n’oublie pas non plus qu’il y aura probablement des adultes qui regarderont en même temps. C’est l’un de ces films qui fait peur de bas niveau, tout en étant assez intelligent pour vous faire revenir sur la façon dont il laisse une traînée de miettes de pain à suivre qui mènent toutes à la finale renversante du conte de fées. Livres de nuit est un excellent petit film pour lancer la préparation d’Halloween et mérite amplement son score actuel de 89% de critiques fraîches sur Rotten Tomatoes.

Sujets : Livres de nuit, Netflix