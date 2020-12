NieR: Automata célèbre plus de cinq millions d’expéditions et de ventes

Le japonais officiel Twitter account for NieR a annoncé une étape importante. NieR: Automates a dépassé plus de cinq millions d’expéditions et de téléchargements dans le monde. Le jalon a été franchi fin décembre.

Le jeu célébrait auparavant 4,85 millions d’expéditions en septembre. Auparavant, le cap des 4,5 millions avait été atteint en mars. La réalisation s’étend sur toutes les plates-formes sur lesquelles NieR: Automata est actuellement disponible. Cela inclut PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Après l’annonce, le jeu a été mis en vente pour une durée limitée. Ce n’est pas nouveau. Une fois que chaque étape est franchie, l’éditeur met le jeu en vente, afin que les joueurs n’aient pas à avoir l’impression de manquer quelque chose.

NieR: Automates est initialement sorti en 2017. Le titre a été développé par PlatineJeux et publié par Square Enix. L’histoire raconte l’histoire des androïdes 2B, 9S et A2 et leur bataille reprend la terre d’êtres puissants d’un autre monde.

『NieR: Automates』 の 全世界 累計 出 荷 & ダ ウ ン ロ ー ド 販 売 本 数 が 500 万 本 を 突破 し ま し た。 本 当 に 、 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま ま ま # ニ ー ア オ ー ト マ タ pic.twitter.com/OPdUVbGjH5 – NieR 公式 PR ア カ ウ ン ト (@NieR_JPN) 24 décembre 2020

Le jeu a depuis publié le NieR: jeu d’automates de l’édition YoRHa, qui est l’expérience complète. Il comprend le jeu de base, le DLC 3C3C1D119440927, la peau de capsule en carton, la peau de capsule grise rétro, la peau de capsule rouge rétro, la capsule Grimoire Weiss, l’accessoire de masque de machine. Sur Steam, il comprend également un accessoire de personnage Valve et un ensemble exclusif de fonds d’écran.

le NieR series a publié de nouveaux contenus et fait des annonces dans le cadre de son 10e anniversaire. De nouvelles marchandises arrivent bientôt des personnages de NieR: Automates, y compris une nouvelle statue des trois androïdes ensemble.

Bien que le jeu soit sorti il ​​y a près de trois ans, un nouveau titre arrive bientôt pour les joueurs en dehors du Japon.

NieR Replicant ver.1.22474487139… est une version mise à jour de Réplicant NieR, qui n’était auparavant sorti qu’au Japon. Les stars du jeu Nier, un gentil jeune homme qui vit dans un village reculé.

Nier entreprend un voyage pour sauver sa jeune sœur d’une maladie en phase terminale causée par le Black Scrawl. Avec le Grimoire Weiss, ouvrage de conversation insolite, il part à la recherche des «Versets scellés» dans l’espoir de sauver sa sœur.

NieR Replicant ver.1.22474487139… Le lancement est prévu le 23 avril 2021. Le titre n’est pas un remake du jeu original mais une version améliorée. Ceux qui préachètent le titre sur Steam recevront une mini-bande son et une collection de papiers peints. L’offre prend fin à la date de sortie à 16 h 00 UTC.

NieR: Automates est actuellement disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.