Nicole Kidman et Javier Bardem négocient pour incarner un couple télévisé emblématique

Aaron Sorkin veut continuer sur la voie gagnante qui l’a conduit comme directeur de Le procès de Chicago 7 et il pariera gros sur son prochain film. Il travaille à Être les ricardos, un film basé sur la vie du couple emblématique qui a fait Lucille Ball et Desi Arnaz. Pour cela, il a déjà ses points en tant que protagonistes: Nicole Kidman et Javier Bardem. De quoi parle ce projet?

Comme confirmé par Deadline, les acteurs sont en négociations avec la production et sont sur le point de parvenir à un accord qui les déposent dans le film de Amazon Studios et Escape Artists. Le film tente de fermer ses étoiles pour entamer un chemin dont le tournage n’est pas encore daté en raison de la contingence du coronavirus.

Le film sera basé sur la relation entre Ball et Arnaz. Les artistes étaient les protagonistes de J’aime lucy, qui de 1951 à 1957 a été parmi les séries les plus vues aux États-Unis. L’émission a remporté cinq Emmy Awards et est devenue un repère de l’époque pour avoir été la première à être enregistrée en studio devant un public.

Sorkin voulait honorer le mariage et placera son film dans une semaine d’enregistrement de la série des années 50. Il tentera de montrer les problèmes que le couple avait derrière la caméra, contrairement à leurs personnages de bandes dessinées Lucy Ricardo et Ricky Ricardo. Quand ils ont divorcé en 1960, Ball est allé jusqu’à dire que leur relation était « un cauchemar ».

Les acteurs ont également fondé Productions Desilu qui jusqu’en 1962 était le deuxième producteur des États-Unis. Ensemble, ils ont fait de nombreux spectacles renommés, tels que Star Trek, j’aime Lucy et les intouchables.