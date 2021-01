Mettons une chose au clair: Nicole Kidman est géniale.

C’est une actrice australienne merveilleuse et époustouflante qui est allée au-delà dans nombre de ses rôles. Kidman a notamment remporté un Oscar, un BAFTA Award et un Golden Globe Award pour son rôle de Virginia Woolf dans le film de 2002 Les heures.

En fait, elle a également remporté un Oscar, deux Primetime Emmy Awards pour son rôle dans la série Gros petits mensongeset cinq Golden Globe Awards. Elle mérite incroyablement tous ces prix et elle a eu une carrière incroyable, en jouant dans des projets comme The Undoing, Eyes Wide Shut, Moulin Rouge !, et Les autres.

Cependant, il a été récemment annoncé qu’elle pourrait jouer le rôle de Lucille Ball dans une production à venir, et si je suis honnête, elle n’est pas le bon choix pour le rôle.

Nicole Kidman est une actrice brillante – mais Lucille Ball est une erreur de casting majeure.

Lisez la suite pour plus de détails sur le projet à venir, ainsi que sur certaines actrices qui pourraient être mieux adaptées au rôle emblématique de Lucille Ball.

Le film s’appelle Être les Ricardos.

Aaron Sorkin a écrit et est sur le point de diriger le film Être les Ricardos, qui explore la relation entre les stars de la sitcom classique bien-aimée, J’aime lucy.

Le film se déroule sur une semaine pendant la production de J’aime lucy. Le film commence par une lecture de table qui a lieu un lundi et se termine par le tournage devant un public un vendredi. Tout au long de la semaine, le couple traverse de nombreux hauts et bas en ce qui concerne à la fois la série et leur relation.

Nicole Kidman aurait été sollicitée pour jouer le rôle de Lucille Ball, et Javier Bardem jouera le rôle de Desi Arnaz.

Aaron Sorkin a initialement signé en tant que scénariste, mais a ensuite décidé de diriger également le film, car il a passé un si bon moment à réaliser Le procès du Chicago 7. Sorkin a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film Le jeu de Molly et a écrit le script pour Le réseau social, Moneyball, et Quelques bons hommes.

Nicole Kidman est meilleure dans les rôles dramatiques.

Tout d’abord, Nicole Kidman est la meilleure pour jouer des rôles dramatiques. Elle ne capture tout simplement pas la bêtise et le timing comique que Lucille Ball avait naturellement. Lucille Ball est également célèbre pour ses expressions faciales exagérées, et il est difficile d’imaginer Kidman capturant le même comportement expressif pour lequel Ball était célèbre.

Même si le film sera probablement un mélange d’éléments dramatiques et comiques, les acteurs principaux devront évoluer avec les différents tons.

Aussi, Kidman est australien et Lucille Ball est née à New York. Même si l’acteur jouant Ball ne doit pas nécessairement être de New York, ce serait plus authentique si elle était représentée par une actrice américaine qui pourrait se connecter au rôle de cette manière.

Ce serait plus excitant de voir une comédienne naturelle jouer Lucille Ball, plutôt qu’une actrice dramatique.

Il semble juste que Kidman n’a rien de commun avec Lucille Ball – ce qui est tout à fait correct; chaque actrice ne conviendra pas parfaitement à chaque rôle.

Debra Messing fait campagne pour le rôle.

Après avoir découvert que Kidman pourrait jouer le rôle de Lucille Ball, Debra Messing fait campagne pour cela. Elle a déjà joué à Lucille Ball depuis qu’elle l’a représentée dans un épisode de Will et Grace. Messing ressemble même déjà beaucoup à Lucille Ball alors que Nicole Kidman ne le fait pas.

Il est devenu évident que Debra Messing voulait le rôle quand elle a commencé à retweeter des commentaires disant qu’elle serait une grande Lucille Ball.

Elle a retweeté un tweet qui a dit, « J’aime Nicole Kidman, mais Debra Messing serait certainement, sans aucun doute, la meilleure option pour Lucy » et une autre qui disait: « Debra Messing totalement ROCKS! Elle serait si parfaite dans ce rôle. C’est l’un de mes acteurs préférés!

Un utilisateur de Twitter a même déclaré: «Debra devrait vraiment être le seul choix ici», et Debra Messing a répondu: «Merci les bonbons.»

Isla Fisher serait un excellent choix pour le rôle de Lucille Ball.

Isla Fisher serait un excellent choix pour le rôle de Lucille Ball. Pour commencer, elle ressemble déjà beaucoup à Lucille Ball avec ses cheveux roux et son grand sourire.

Fisher est également connu pour jouer de nombreux rôles comiques comme Rebecca Bloomwood dans Confessions d’un accro du shopping, Gloria Cleary dans Crashers de mariage, et Rebel Alley dans Développement arrêté.

Fisher a vraiment été formidable dans tous les rôles dans lesquels elle a joué et serait un excellent choix pour Être les Ricardos.

Emma Stone est une autre option.

Emma Stone est une autre actrice merveilleuse, talentueuse et drôle qui ferait un grand bal Lucille. Elle ressemble déjà beaucoup à Ball et a également eu une belle carrière. Elle a remporté un Oscar, un BAFTA Award, un Golden Globe Award et un Screen Actors Guild Award pour son rôle dans la comédie musicale La La Land.

Stone est également connue pour ses rôles comiques, comme Olive dans Easy A, Wichita dans Zombieland et Natalie dans The House Bunny.

Le rôle révolutionnaire d’Emma Stone était dans la comédie de passage à l’âge adulte, Superbad, qui est sortie en 2007 et mettait en vedette Michael Cera et Jonah Hill. Elle a même remporté un Young Hollywood Award pour son rôle de Jules dans Superbad dans une catégorie intitulée «Exciting New Face».

De nombreux utilisateurs de Twitter jettent également le nom de Stone. Un utilisateur a même tweeté: «Emma Stone est un bien meilleur choix pour jouer à Lucille Ball».

Bien que Nicole Kidman n’ait pas encore été officiellement choisie dans le prochain film, une chose est sûre: les gens ont parlé!

