Nicolas Cage se marie pour la 5e fois: «  C’est vrai, et nous sommes très heureux  »

Nicolas Cage est marié … à nouveau!

L’acteur de 56 ans a épousé Riko Shibata, 26 ans, dans ce qui était « un très petit mariage intime à l’hôtel Wynn de Las Vegas », selon un communiqué envoyé à AUJOURD’HUI.

Shibata portait un kimono de mariée noir, rouge et blanc, tandis que Cage arborait un smoking noir de Tom Ford pour leur journée spéciale. Avec l’aimable autorisation de The Wynn Hotel

« C’est vrai, et nous sommes très heureux », a déclaré Cage AUJOURD’HUI par e-mail.

La star de « Leaving Las Vegas » a parfaitement noué le noeud dans la capitale mondiale du mariage le 16 février, selon un certificat de mariage obtenu par AUJOURD’HUI. La date a été choisie pour une raison très particulière.

« La date a été choisie pour honorer l’anniversaire du défunt père du marié », a déclaré le représentant de Cage AUJOURD’HUI. « La mariée portait un kimono de mariée japonais fait à la main de Kyoto qui nécessitait trois couches. … Le marié portait un smoking Tom Ford. »

Shibata a tenu un bouquet de roses jaunes et rouges lors de son mariage avec Cage. Avec l’aimable autorisation de Wynn Hotel

Selon le représentant de Cage, le couple s’est rencontré à Shiga, au Japon, une préfecture juste à l’est de Kyoto, il y a plus d’un an. La mariée a marché dans l’allée à sa chanson préférée, « Winter Song » du duo pop japonais Kiroro.

« Ils ont échangé leurs vœux traditionnels catholiques et shintoïstes avec des poèmes de Walt Whitman et de Haiku parsemés », a poursuivi le représentant. « Après le mariage, l’heureux couple a été rejoint pour une petite fête en présence de l’ex-femme de Nicolas, Alice (avec qui il reste très bon ami) et de leur fils Kal. »

Shibata et Cage se sont mariés au Wynn Las Vegas. Avec l’aimable autorisation de The Wynn Hotel

C’est le cinquième mariage de Cage. En 1995, il épouse l’acteur Patricia Arquette. Ils se sont mariés pendant six ans jusqu’à leur divorce en 2001.

Un an plus tard, en 2002, la star de « Face / Off » a épousé Lisa Marie Presley, la fille d’Elvis Presley, et ils étaient ensemble pendant deux ans.

En 2004, Cage a épousé Alice Kim, une ancienne serveuse, qui a donné naissance en 2005 au deuxième enfant de la star de « Con Air », Kal-El. Le premier enfant de l’acteur, Weston Coppola, est né en 1990, alors qu’il était en couple avec l’acteur Christina Fulton. Après 12 ans de mariage, Kim et Cage ont divorcé.

Cage a épousé Erika Koike également à Las Vegas en 2019. Le couple n’a été marié que pendant quatre jours jusqu’à ce que l’acteur demande l’annulation. Deux mois plus tard, il a obtenu le divorce.