Nicolas Cage s’attaque à son premier western dans The Old Way

Légende hollywoodienne Nicolas Cage, l’acteur qui ne semble jamais s’arrêter de travailler un seul instant, vient de décrocher son prochain rôle au cinéma. La légende hollywoodienne serait en selle pour son tout premier film western, intitulé L’Ancienne Voie, qui mettra en vedette Cage dans le rôle principal. C’est une nouvelle remarquable si l’on considère les dizaines et les dizaines de films dans lesquels Cage a été vu au fil des ans, il n’est jamais allé dans le Far West.

Par THR, L’Ancienne Voie est réalisé par Brett Donowho et écrit par Carl W. Lucas. Le film met en vedette Cage dans le rôle de Colton Briggs, un « ancien flingueur qui dirige maintenant un magasin général et vit tranquillement avec sa famille. Mais lorsqu’un gang de hors-la-loi assassine sa femme de sang-froid, Briggs rentre chez lui pour trouver son monde en feu. Il déterre son arme de poing et selle avec un partenaire improbable : sa fille de 12 ans. »

« Après 43 ans au cinéma, je suis seulement maintenant invité au genre important et riche en histoires du western avec à la fois L’Ancienne Voie et Traversée du boucher« , a déclaré Cage à THR, faisant également référence à un autre western qu’il a en préparation. » Être né et avoir grandi dans l’Ouest, c’est un autre bon match et attendu depuis longtemps. Je suis enthousiasmé et poussé par les personnages complexes de Briggs et Miller, et trouver de nouveaux terrains à jouer à 57 ans est en effet galvanisant. »

Donowho a ajouté: « C’est à la fois un honneur et un privilège de travailler avec Nic sur le premier western de son illustre carrière. Cage incarne non seulement le personnage de Briggs, mais il est aussi le professionnel accompli avec lequel un réalisateur rêve de travailler pour apporter ce personnage énigmatique à la vie. En tant que père de trois filles, j’ai hâte de partager cette histoire fascinante d’un père et de sa fille et de leur voyage émotionnel de découverte. «

Capstone Pictures et Intercut Captial cofinancent et produisent le film. Christian Mercuri de Capstone est producteur exécutif aux côtés de David Haring. R. Bryan Wright et Micah Haley produiront pour Intercut Capital aux côtés de Sasha Yelaun, Robert Paschall Jr. et Johnny Remo de Skipstone Pictures. Donowho et Saturn Films de Cage produiront également. Les autres producteurs exécutifs incluent Fred Roos, Carl W. Lucas, Joshua Bunting et Mehrdad Moayedi.

Cage est apparu dans de nombreux films au fil des ans. Il a récemment joué dans Cochon comme butineur de truffes sur un disparu pour récupérer son cochon de compagnie volé. Bien que la prémisse puisse sembler bizarre sur le papier, le film a fini par attirer les éloges de Cage pour sa performance, devenant finalement le film d’action en direct le mieux noté de la carrière de l’acteur sur Rotten Tomatoes. Il se situe à un score de 97% Certified Fresh, à égalité avec le long métrage d’animation Spider-Man : dans le Spider-Verse.

Cage jouera également une version améliorée de lui-même dans le prochain film d’action-comédie Le poids insupportable des talents massifs. Il suit Cage en tant qu’acteur forcé de canaliser ses personnages de films d’action pour sauver sa famille d’un baron de la drogue notoire. Réalisé par Tom Gormican, le méta-film met également en vedette Pedro Pascal, Tiffany Haddish et Neil Patrick Harris.

L’Ancienne Voie se dirige vers le marché du film à Toronto où Capstone s’occupera des ventes internationales. Une fenêtre de sortie n’a pas encore été annoncée et on ne sait pas quand le tournage devrait commencer. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Hollywood Reporter.