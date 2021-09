Nicolas Cage dit qu’il ne veut jamais se retirer du métier d’acteur

Le lauréat d’un Oscar, Nicolas Cage, est, pour le dire simplement, un élément curieux de l’industrie hollywoodienne. Après s’être fait connaître avec des films produits par les grands studios et plus tard trouver une nouvelle base de fans avec les productions d’horreur de la série B les plus variées et les plus excentriques, Cage reste toujours un acteur très aimé et respecté du public.

Lors d’une récente interview lors de la promotion de son nouveau film, « Prisonniers du pays fantôme », Nicolas Cage a parlé de l’état actuel de sa carrière, commentant même s’il avait déjà voulu se retirer du métier d’acteur.

Cage a noté dans une conversation avec Entertainment Weekly qu’à son âge, il doit être intéressé par le projet qui lui est proposé sinon le public le remarquera et il ne sera pas intéressé non plus. «Cela devient plus difficile à mesure que je vieillis. Je dois donc trouver de nouvelles façons de m’exprimer, de nouveaux défis ».

Cage dit qu’il espère terminer ses deux prochains films pour faire une pause, car il considère qu’il doit se ressourcer. Interrogé sur son éventuelle retraite, l’acteur est convaincu que son travail au cinéma a été une sorte d' »ange gardien » dans sa vie, c’est donc quelque chose dont il a besoin.

Je suis en meilleure santé quand je travaille. J’ai besoin d’un endroit positif pour exprimer mon expérience de vie et faire des films m’a donné cela, donc je ne prendrai jamais ma retraite.

Nicolas Cage a actuellement des crédits d’acteur dans environ 117 films. L’acteur plaisante en disant que les gens lui disent toujours qu’il travaille trop dur. Il a même dépassé la marque de performance du comédien Jerry Lewis, avec qui il s’est lié d’amitié avant son décès en 2017.

Nicolas Cage s’apprête à entrer dans le domaine de la métafiction en avril 2022 avec « Le poids insupportable du talent massif », un film dans lequel il interprétera dans une version fictionnelle de lui-même qu’il devra renouer avec certains de ses personnages les plus emblématiques si il veut sortir d’un grave danger impliquant un truand violent.