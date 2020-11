Nicki Minaj taquine « Virtual Celebration » pour le 10e anniversaire du « Pink Friday »

Nicki se prépare à célébrer son premier album studio avec ses fans ce week-end.

Barbz se prépare pour quelque chose de spécial comme le 10e anniversaire de Vendredi rose pouces plus près. Ce week-end marque une décennie depuis que Nicki Minaj a sorti son premier album certifié triple platine, et mercredi 18 novembre, l’icône du rap a déclaré qu’elle avait une surprise en réserve pour sa base de fans dévouée.

Dave Kotinsky / Intermittent / Getty Images « Barbz, vendredi est le 10e anniversaire du vendredi rose », a tweeté Nicki. « Préparez vos tenues pour la célébration virtuelle. » Les Barbz n’ont pas beaucoup vu Nicki Minaj au cours des derniers mois, car elle était profondément dévouée à son fils nouveau-né. Elle a gardé le secret sur la vie de maman pour la première fois aux côtés de son mari, Kenneth Petty, mais les fans espèrent que le rappeur révèle son petit garçon au monde. Vendredi rose a fait ses débuts à la deuxième place du Panneau d’affichage graphiques et a présenté des voix supplémentaires de Rihanna, Drake, Kanye West, Eminem, will.i.am et Natasha Bedingfield. L’album contenait un certain nombre de singles préférés des fans, dont « Super Bass », « Moment 4 Life », « Fly, Your Love » et Massive Attack. « Ce que Nicki a prévu reste un mystère, mais vous pouvez voir comment ses fans lui ai répondu Vendredi rose tweet anniversaire ci-dessous.