Nickelback révèle qu’il travaille sur un nouvel album

Dans l’histoire de la musique contemporaine, il n’y a pas eu de groupe qui reçoive autant de haine et qui ait en même temps une base de fans aussi forte que dans le cas du groupe rock canadien Nickelback, inactif depuis quatre ans environ. cela semblait si loin.

Le bassiste Mike Kroeger, qui est également le frère du leader et chanteur du groupe, Chad Kroeger, a révélé lors d’une interview avec Tulsa Music Stream que lui et ses collègues du groupe travaillaient sur la suite de « Feed The Machine », album sorti. en 2017.

« Ça se passe en ce moment », a commenté Kroeger sur le nouvel album de Nickelback. « La musique est composée et enregistrée au Canada. Nous étions dehors et quelque chose s’est passé et notre producteur a dû prendre du temps, alors j’en ai profité pour retourner à Los Angeles avec ma famille et passer du temps à la maison. »

Kroeger note que dans quelques semaines, il retournera en studio pour reprendre son travail sur le nouveau matériel. Concernant quand il sera prêt, le musicien précise qu' »il sera prêt quand il sera prêt », notant que lui et le reste des membres de Nickelback ne veulent pas faire « un mauvais album ».

« Les dates de sortie proviennent principalement d’intérêts commerciaux, comme les maisons de disques et autres. Nous n’avons pas cela. Nous nous gérons depuis environ un an, donc la réponse est non », explique Kroeger que lui et ses collègues membres du groupe ont leur propre agenda et leurs heures de travail sans pression extérieure.

Bien qu’il n’ait pas de sortie estimée pour son nouvel album, Mike Kroeger note que Nickelback prévoit de programmer une tournée pour l’été prochain, bien qu’il reconnaisse qu’ils doivent encore résoudre certains problèmes afin que les gens puissent assister à leurs présentations.