Nick Cannon a eu une consultation pour une vasectomie

Le comédien Nick Cannon a révélé qu’il avait eu une consultation pour une vasectomie avant l’arrivée imminente de son huitième enfant.

Certaines personnes ont du mal à comprendre comment gérer un enfant, sans parler de huit, mais alors que Cannon et sa petite amie Bre Tiesi se préparent pour leur nouveau petit paquet de joie, le père a assuré qu’il trouvait la «paix» et le «but» chez ses enfants, qui vont entre 11 ans et 11 mois.

Faire face aux émotions des préadolescents en même temps que les soi-disant «deux terribles» est certainement une situation digne de beaucoup d’éloges, et Cannon a admis que même s’il ne savait pas s’il «l’aurait conçu de cette façon ‘, il ne peut pas nier qu’il a été ‘béni du don d’enfants’.

Nick Cannon devrait bientôt accueillir son huitième enfant. Crédit : Alamy

S’adressant à E! News’ Daily Pop le 17 mai, Cannon a poursuivi : « Comme nous le savons tous, j’ai traversé tellement de choses, je trouve du réconfort, je trouve la paix chez mes enfants et je trouve un but. Donc, je ne cherche pas ici. «

Alors que ses enfants lui ont apporté de la joie, Cannon a révélé qu’il était allé avoir une consultation concernant ses futures capacités de création d’enfants, en disant: « Je suis déjà allé chercher ma consultation de vasectomie. Je ne cherche pas à peupler complètement la Terre, mais je J’ai vraiment hâte de m’occuper et d’aimer tous les enfants que j’ai actuellement. »

Cannon, qui a accueilli quatre enfants en 2021, a poursuivi en admettant qu’il était « coupable de ne pas avoir assez de temps à passer » avec ses enfants parce qu’il devait jongler entre travail et vie de famille, « surtout en ce moment quand ils sont plus jeunes ». .

Cependant, le père a précisé qu’il passait du temps avec eux quand il le pouvait, en disant: « Nous faisions la petite ligue avec mon enfant de 5 ans [Golden Cannon] Cette fin de semaine. On a des entraînements de natation cette semaine. J’emmène mes enfants à l’école tous les matins. Je FaceTime. Il y a deux semaines, [twins Moroccan and Monroe Cannon, 11] avaient leur fête d’anniversaire. Nous avons fermé Six Flags. »

Cannon aide ses enfants à poursuivre leurs intérêts musicaux et artistiques et a plaisanté en disant que le public « allait certainement voir des canons à l’écran et entendre leur musique ».

« Je vais devoir en récupérer une partie », a-t-il poursuivi, « donc ce seront des bébés talentueux. »

En décembre 2021, Cannon a annoncé que son fils de cinq mois, Zen, était décédé après avoir reçu un diagnostic de tumeur au cerveau. Il a annoncé la grossesse de Tiesi le mois suivant, mais s’est par la suite excusé pour la façon dont il a partagé la nouvelle et a assuré qu’il espérait toujours « protéger et respecter la vie privée des mères de tous mes enfants… que ce soit quelqu’un qui est nouveau ou quelqu’un qui a eu mon enfant ». «