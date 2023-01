Nicholas Lyndhurst rejoint Kelsey Grammer pour Frasier Revival de Paramount +

Acteur Nicolas Lyndhurst a rejoint le Fraser renaissance, Variety rapports. Lyndhurst retrouvera Fraser mener Kelsey Grammairecar les deux ont déjà collaboré à l’English National Opera’s Homme de La Mancha. Il est le premier acteur connu à rejoindre la série attendue Paramount +. Alors que la série cherchait à présenter les membres clés de sa distribution originale, seul Grammer est actuellement attaché à la série. En novembre, Grammer a confirmé que David Hyde Pierce (qui a joué son frère Niles) ne reprendrait pas son rôle.





Lyndhurst a été choisi pour Alan Cornwall, l’ami de collège de Frasier qui travaille maintenant comme professeur d’université. Sa description de personnage le décrit comme « Britannique, alcoolisé et plus grand que nature, Alan a un intellect à égalité avec celui de Frasier – si seulement il avait envie de l’utiliser. La séquence espiègle d’Alan pourrait être exactement ce que Frasier pourrait utiliser pour bousculer sa routine, tandis que Les conseils réfléchis de Frasier pourraient aider Alan à trouver une partie de la direction qui lui manquait dans sa propre vie. »

Lyndhurst est un ancien enfant acteur qui est surtout connu pour avoir incarné Rodney Trotter de 1981 à 2003 dans la sitcom britannique Seulement des imbéciles et des chevaux. D’autres crédits notables incluent Bonne nuit ma chérie, Aller tout droit, Papillons, Nous deux, Les fichiers Porcinet et Après que tu sois parti. En 2019, il incarne le Gouverneur/Aubergiste dans Homme de La Mancha. Dans cette production, Grammer a joué Cervantès/Quichotte.

Les stars de Grammer et l’exécutif produisent le renouveau à venir. La série est écrite par Chris Harris (Comment j’ai rencontré votre mère) et Joe Cristalli (La vie en morceaux). Les deux sont également producteurs exécutifs aux côtés de Tom Russo et Jordan McMahon de Grammnet Productions.





Des acclamations aux Emmy Awards

Les Fraser le renouveau a été long à venir pour Grammer, qui travaille depuis un certain temps à ramener la série à l’écran. Les fans de l’original étaient ravis lorsque la confirmation de la renaissance a été annoncée en février 2021. Lorsque Frasier reviendra, le public verra le psychiatre excentrique dans une nouvelle ville. Les répétitions doivent commencer le mois prochain.

Le public a rencontré le Dr Frasier Crane pour la première fois Salutations‘ troisième saison, lorsqu’il a été présenté comme l’intérêt amoureux de Diane Chambers (Shelley Long). Alors que Grammer a commencé la série en tant que personnage récurrent, il n’a pas fallu longtemps pour qu’il devienne un habitué, apparaissant dans la série à succès jusqu’à sa conclusion en 1993. Fraser a vu le médecin divorcé vivre à Seattle, où il travaillait comme psychiatre populaire à la radio. Grâce à sa course réussie de 11 ans, Fraser a remporté 37 Emmy Awards, dont quatre à Grammer pour le meilleur acteur principal.

FraserLe casting central original comprenait également Jane Leeves, Peri Gilpin et John Mahoney. Malheureusement, Mahoney est décédé en 2018 à la suite d’une bataille contre le cancer.