Niantic pourrait bientôt faire l’annonce de Pikmin GO

Le père de Pokémon Go cherche à amener plus de franchises à la réalité augmentée. Il pourrait être en train de préparer l’annonce de Pikmin GO.

Suite à son partenariat avec The Pokémon Company pour créer le Pokémon Go à succès, Niantic continue de rechercher de nouvelles façons de proposer ces applications aux utilisateurs d’appareils mobiles. Et soyez prudent, coupable, car la même chose est quand le Annonce Pikmin GO.

Pour le moment, nous savons qu’ils ont fait équipe avec Nintendo et sont presque prêts à publier leur première application conjointe. « Notre mission est de proposer une nouvelle expérience différente des jeux traditionnels », Shigeru Miyamoto, Nintendo.

Dans un communiqué de presse, Nintendo a annoncé cette alliance pour créer des applications combinant les technologies Niantic avec les personnages les plus appréciés de Nintendo. La première application sera inspirée de Pikmin et arrivera dans le courant de 2021, publiée par Niantic.

Il s’agit de la première application développée par Niantic Tokyo Studio depuis sa création en avril 2018. « La technologie de réalité augmentée de Niantic nous a permis de découvrir le monde dans lequel les Pikmin vivent secrètement autour de nous. «

«Sur la base du fait que marcher est amusant, notre mission est de donner aux gens une nouvelle expérience différente des jeux traditionnels.», A commenté Shigeru Miyamoto de Nintendo à cet égard, qui espère qu’avec cette application, le Pikmin sera de nouveaux compagnons dans votre vie de tous les jours.

Les détails de cette application sont rares jusqu’à présent, il ne reste donc qu’à attendre pour savoir comment les jolis personnages de Nintendo seront intégrés dans le nouveau Niantic. Rappelons qu’il y a quelques années la société japonaise était très intéressée par les produits de Qualité de Vie qui ne sont pas loin de ce qu’elle recherche aujourd’hui avec cette alliance.