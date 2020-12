Ni camées ni rôles mineurs: ce seront les retours pour Spider-Man 3

Aucun fan de ‘Homme araignée’ et de Univers cinématographique Marvel J’aurais imaginé attendre la première, peut-être, du plus grand film de super-héros jamais vu, pour y inclure le multivers. Cela nous amènerait à voir différentes versions du monde, où l’on retrouvera la présence confirmée de Tobey Maguire et de Andrew Garfield, qui attend d’être officialisé.

Outre Maguire, ils sont confirmés Jamie Foxx dans « Electro », JK Simmons dans « Jonah Jameson », Alfred Molina dans « Doctor Octopus » et Benedict Cumberbatch dans « Doctor Strange », qui sera le mentor de l’un des ‘Homme araignée’ qui apparaîtra. On attend d’eux qu’ils soient informés Kirsten Dunst (Mary Jane Watson), Charlie Cox (Daredevil), Willem Dafoe (Norman Osborn), Thomas Hayden Chruch (Sandman), Emma Stone (Gwen Stacy), Tom Hardy (Venom) et Dane DeHaan (Harry Osborn).

Il est clair que la plupart sont enthousiasmés par cet incroyable crossover, mais il y a aussi les fans qui s’inquiètent de voir autant de personnages ensemble et ça peut être un désastre. C’est pourquoi la grande question ici est: combien de temps chacun aura à l’écran et s’ils seront pertinents pour l’intrigue ou seront-ils des apparences absurdes. Nous avons la réponse.

Selon KC Walsh, la personne qui a rapporté la nouvelle du retour de Alfred Molina (Docteur Octopus) et s’est déjà positionné comme une bonne source pour informer sur ce film, il a déclaré: « La plupart, sinon tous, auront de l’action et joueront dans l’intrigue du film », et quand il s’agit de souligner « rôles mineurs », peut signifier beaucoup de choses. De ceux qui ont dit ne pas être sûr Mary Jane Watson, Gwen Stacy et Daredevil, mais « au moins un moment ».

C’est un grand soulagement pour les fans incertains de cet ambitieux projet de Studios Marvel. Vous pouvez être assuré que il n’y aura pas de camées éphémères comme ceux de Stan Lee, ils auront tous leur importance dans l’intrigue, en particulier les méchants. La rumeur dit que «Spencer Smythe» est responsable de faire venir les anciens méchants, mais pour le moment, cela n’a pas été confirmé.