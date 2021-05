Ni Bridgerton ni Lady’s Gambit: c’est la série préférée de Reese Witherspoon

Reese Witherspoon a été identifié ces dernières années avec le cinéma pour avoir joué dans des films à succès tels que Légalement blonde, urgente par accident Oui Marcher sur la ligne (pour lequel elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice). Cependant, l’artiste de 45 ans est aussi une passionnée de télévision et s’est même donné le plaisir de participer à des émissions comme Friends ou The Simpsons. Sur la base de votre expérience, fait une liste de ses séries préférées et n’inclut pas certaines des plus reconnues. Vue!

Le protagoniste de « Comme si c’était vrai » a fait vivre un Instagram pendant les premiers mois de la quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus et a voulu fournir un service à leur 25,5 millions d’abonnés. C’est pourquoi il a publié une photo de son chien Pepper avec une liste avec les titres qu’il recommandait de voir.







Liste des séries préférées de Reese Witherspoon

Voici les neuf séries préférées de Witherspoon: Jamais moi, Mme America, Survivor, Amazing Race, Hollywood, Black AF, Unorthodox, Normal People Oui La dernière dance. Bien que des noms importants tels que Bridgerton ou Lady’s Gambit soient absents, gardez à l’esprit que la liste a été établie avant leur publication.

L’amour pour la série ira plus loin pour la star hollywoodienne car actuellement est en production de deux comédies romantiques pour Netflix: Votre place ou la mienne et le cactus. Ce seront deux nouvelles créations de Bonjour Soleil: la société de production qu’elle a créée qui mise sur des histoires faites par des femmes et pour des femmes.

Devant l’écran, Reese est revenu à la télévision en 2019 pour jouer L’émission du matin sur Apple TV avec des chiffres comme Jennifer Aniston et Steve Carell. Côté cinéma, en décembre 2021 il mettra sa voix dans le casting principal du film d’animation Chantez 2.