NGT interdit les pétards pendant Diwali en Inde en raison des risques pour la santé liés au COVID-19 et à la pollution de l’air

Le National Green Tribunal a déclaré qu’une interdiction générale dans toutes les villes avec une pollution atmosphérique croissante devrait durer jusqu’au 30 novembre. Crédit image: Wikipedia

Le tribunal indien de l’environnement a ordonné lundi l’interdiction des pétards lors du plus grand festival annuel du pays dans les villes aux prises avec une qualité de l’air dangereusement mauvaise, citant un lien entre la pollution et un coronavirus poussée.

Le National Green Tribunal a déclaré le rôle de la pollution dans le COVID-19 crise signifiait que l’interdiction était nécessaire avant les célébrations de Diwali samedi.

Traditionnellement, des millions de pétards sont déclenchés pendant Diwali, le festival hindou de la lumière, mais cette pratique a été accusée d’aggravation de la pollution de l’air – en particulier dans le nord de l’Inde, qui souffre chaque hiver d’un grave smog.

Le tribunal, dont les pouvoirs sont similaires à ceux d’un tribunal ordinaire, a déclaré que la pollution causée par les feux d’artifice constituait un «risque aggravant pour la vie et la santé». Il a déclaré qu’une interdiction générale dans toutes les villes avec une pollution atmosphérique croissante devrait durer jusqu’au 30 novembre.

L’Inde a le deuxième plus grand nombre de coronavirus infections dans le monde, et des experts ont exprimé des inquiétudes concernant la pollution de l’air qui aggrave les symptômes de maladies respiratoires telles que le COVID-19 .

La capitale New Delhi et les États du Rajasthan, de l’Haryana, du Maharashtra et du Bengale occidental ont déjà interrompu ou restreint la vente et l’utilisation de pétards.

Le tribunal a déclaré que l’interdiction à Delhi devait être « absolue » en raison de la crise de la pollution et de l’augmentation du COVID-19 cas.

Les autorités de l’État dans le reste du pays envisagent d’autoriser des fenêtres d’une heure samedi pour déclencher des pétards.

Delhi a signalé dimanche 7750 coronavirus cas en un jour, un record depuis le début de la pandémie, les hôpitaux signalant que les lits de soins intensifs s’épuisent.

Les niveaux de pollution sont au plus haut niveau «sévère» de l’indice gouvernemental depuis près d’une semaine.

New Delhi est prise dans une tempête de pollution parfaite en raison de sa position dans le bol d’une plaine, du brûlage de chaumes de récolte dans les États autour de la ville et de ses industries sales.

Les fabricants de pétards ont immédiatement exigé que le gouvernement paie une compensation pour l’interdiction.

Le district sud de Sivakasi, qui fournit environ 90 pour cent des pétards de l’Inde et emploie plus de 250 000 personnes, a été particulièrement touché par les restrictions ces dernières années.

Les propriétaires d’usine disent qu’ils ont déjà perdu 30% de leur entreprise cette année à cause du coronavirus .

