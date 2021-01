NFL Super Bowl LV touche la Rocket League la semaine prochaine

Alors que le grand match entre les Buccaneers de Tampa Bay de Tom Brady et les Chiefs de Kansas City de Patrick Mahomes approche, Rocket League entre dans l’action. Du 2 au 8 février, Pysonix déploie un tout nouvel événement en jeu: la célébration NFL Super Bowl LV. Ceci est ancré dans un tout nouveau mode de jeu, Gridiron, qui vous permettra de transporter une énorme peau de porc dans la End Zone. Très soigné!

Le mode est beaucoup plus compliqué que votre football traditionnel avec des voitures, mais vous jouerez effectivement en tant que Running Back avec des roues. Touchez le ballon et vous pourrez le porter, mais sortez des limites et vous allez tâtonner. La balle peut également être volée de votre capot et vous ne pourrez pas faire un double saut lorsque vous frappez le rocher. Vous pouvez passer le ballon à vos coéquipiers, ou le vider lorsque vous repérez un trou, mais vous ne marquerez les sept points complets que si vous pouvez le lancer dans la zone d’extrémité attachée à votre voiture; le jeter dans le but vous rapportera trois points.

Comme mentionné ci-dessus, le mode sera en direct toute la semaine prochaine, et il y aura des défis d’événements uniques, que vous pouvez compléter pour débloquer le titre de joueur Gridiron Guru, NFL Wheels et 20000 XP. Ailleurs, le jeu ramène son pack de fans NFL précédemment publié à la boutique d’objets, de sorte que vous pourrez récupérer des décalcomanies Octane pour les 32 équipes de la NFL pour 800 crédits. Maintenant dis-nous, qui va gagner le week-end prochain?