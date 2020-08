Neymar revient en finale de la Ligue des champions sans Barcelone; ce qui s’est passé depuis la “ séparation ” en 2017

Trois ans après son départ de Barcelone, Neymar revient en finale de la Ligue des champions alors que les Catalans cherchent à sortir de la crise

Protagoniste du transfert le plus cher (222 millions d’euros) de l’histoire du football, Neymar laissé le Barcelone et l’ombre de Messi en 2017 pour être la grande star de la Paris Saint Germain. La question était logique: échanger l’un des plus grands clubs du monde contre une autre équipe d’une ligue moins populaire était-il la bonne décision?

Et presque tout le monde a dit non. Plus encore pendant les nombreux moments turbulents de Neymar dans la capitale française.

Neymar revient en finale de la Ligue des champions avant Barcelone Getty

Mais trois ans plus tard Neymar revenir à la fin du Ligue des champions. Et le Barcelone fait face à l’une des plus grandes crises de son histoire, sans cacher le rêve de ramener le Brésilien.

Sans pour autant Neymar, Barcelone ce n’était jamais pareil. Oui, il est vrai que le club catalan a remporté deux titres de Liga (2017-18 et 2018-19), une Copa del Rey (2017-18) et une Super Coupe d’Espagne (2018). Mais le plus grand rival, Real Madrid, a trop relevé la barre en remportant trois champions d’affilée et n’a jamais vraiment laissé les Catalans seuls, ils étaient toujours sous pression d’avoir à relever à nouveau le trophée de la principale compétition de clubs d’Europe.



Il Barcelone ne conteste pas la finale de Ligue des champions depuis 2015, quand il était champion contre le Juventus. Neymar il était le meilleur buteur de cette compétition et a marqué un but dans le match pour le titre. Cette année, la crise a complètement explosé au Camp Nou. Alors que Neymar guidé le PSG vers la finale, Barcelone a récolté une défaite historique par 2-8 contre la Bayern Munich.

Neymar il n’a pas eu une vie facile en France. Le Brésilien a subi de graves blessures et a fini par voir l’échec PSG dans les deux derniers Des champions. La star a toujours été la cible de nombreuses critiques et a même forcé son retour au Barcelone, qui a fini par ne pas se produire.

Di María et Neymar célèbrent le deuxième but du PSG. Getty Images

Pourtant, la star brésilienne a remporté de nombreux trophées. Il y en a eu neuf: trois Ligue 1 (17-18, 18-19 et 19-20), deux Coupes de France (17-18 et 19-20), deux Coupes de la Ligue française (17-18 et 19-20) et deux Super Coupes de France (18-19 et 19-20). Le dixième peut être précisément celui que le PSG.

Pour sa part, Barcelone, Au milieu d’une crise sans fin, voit de plus en plus lointaine et peut-être même dépendante du retour des Neymar au Camp Nou.