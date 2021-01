Next Level Games recherche des joueurs talentueux pour ses futurs projets Nintendo

Au début de ce mois, Nintendo a annoncé qu’elle achetait le développeur canadien Next Level Games.

Maintenant que le studio devient une filiale à part entière de Nintendo, il semble être en quelque sorte une frénésie de recrutement – car au cours de la semaine dernière, il a apparemment remis en vente plusieurs emplois, initialement publiés en décembre dernier.

Il recherche des talents pour remplir le rôle de producteur, de directeur de production artistique, d’artiste d’interface utilisateur, d’ingénieur de test principal et plus encore. Voici le message Twitter original de la fin de l’année dernière:

« Next Level Games est à la recherche de joueurs d’équipe talentueux et motivés. Si vous êtes passionné par les jeux vidéo et aimez apporter des histoires à la vie numérique, contactez-nous sur nextlevelgames.com. »

Nous recrutons! https://t.co/KviqJvjxxy pic.twitter.com/Nr572qpCgr– Jeux de niveau suivant (@nextlevelgames) 9 décembre 2020

Ces derniers temps, Next Level Games est surtout connu pour Le manoir de Luigi 3. Il a également déjà travaillé sur des titres comme Mario Strikers chargé, Punch-Out !! et Metroid Prime: Force de la Fédération.

Nintendo a précédemment déclaré comment l’acquisition signifie qu’elle sera en mesure de « garantir la disponibilité des ressources de développement de Next Level Games, y compris l’expertise en développement » et « faciliter une amélioration anticipée de la vitesse et de la qualité du développement en permettant une communication et un échange de personnel plus étroits avec Nintendo. équipe de développement. »

