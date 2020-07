New-York : la ville a 45 jours pour payer les indemnités aux chauffeurs Uber et Lyft

Les travailleurs qui s’appuient sur une économie de travail, en particulier ceux qui conduisent pour les sociétés d’applications de covoiturage Uber et Lyft, viennent de gagner une autre affaire historique dans leur quête pour être reconnus comme des employés à part entière et non des entrepreneurs indépendants.

À New York plus tôt cette semaine, un juge a statué que l’État devait retirer son doigt et payer les indemnités de chômage des chauffeurs Uber et Lyft, comme le rapporte Le New York Times. Le juge chargé de l’affaire, LaShann DeArcy Hall, a déclaré qu’il y avait eu «un retard évitable et inexcusable dans le paiement de l’assurance-chômage». L’affaire, déposée au parquet en mai, alléguait que l’État de New York avait retardé le paiement des indemnités de chômage des conducteurs et prenait des mois pour traiter les demandes. Dans d’autres emplois, le processus prendrait jusqu’à quelques semaines. Un statut de travailleur à revendiquer Bien que l’affaire ait été déposée contre l’État, Uber et Lyft auraient également ajouté à l’arriéré des cas de prestations d’emploi en retenant des données utiles sur les gains des conducteurs. Si l’État avait cette information, il aurait pu traiter les demandes beaucoup plus rapidement. Au cours de l’audience, l’avocat de l’État a déclaré qu’Uber et Lyft avaient joué à des «jeux», ce qui a empêché les autorités gouvernementales compétentes de mettre la main sur les informations sur les revenus des conducteurs. Selon le rapport, les entreprises de covoiturage avaient combattu les décisions d’éligibilité au chômage, pour seulement retirer leur recours, ce qui empêchait de prendre une décision finale qui pourrait être utilisée comme précédent pour d’autres conducteurs. A lire : Amazon crée une unité de lutte contre la contrefaçon Dans 294 cas, Uber a été identifié comme employeur et l’entreprise a fait appel de 227 d’entre eux. Il a par la suite abandonné plus de 200 appels. Lyft a utilisé une tactique similaire où il a été identifié comme employeur dans 78 cas, puis a abandonné neuf de ses 11 appels. Dans le cadre de la décision, les autorités de l’État ont eu 45 jours pour résoudre l’arriéré des demandes de prestations et formeront une équipe spéciale pour identifier et traiter les demandes.  Il convient de noter qu’il ne s’agissait que d’une injonction préliminaire provoquée par la nécessité d’une résolution rapide pour les conducteurs qui se retrouvent sans aide vitale au chômage. En tant que tel, l’État a la possibilité de faire appel du résultat, mais il n’y a aucun signe pour le moment s’il le fera.

