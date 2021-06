New Line Cinema réalise un film d’animation prequel intitulé « Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim »

il semble que nous retournions sur la Terre du Milieu, alors que New Line Cinema travaille sur un film d’animation prequel intitulé Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim.

Avant que les fans inconditionnels de Tolkien ne se révoltent contre le studio faisant des extensions inutiles au le Seigneur des Anneaux histoire, ce film sera basé sur les propres écrits de Tolkien sur les débuts de l’histoire du Rohan, en particulier le règne du légendaire Helm Hammerhand, l’homonyme de Helm’s Deep qui figure dans la bataille culminante de Les deux tours.

La guerre des Rohirrim se déroulera environ 250 ans avant La Communauté de l’Anneau et explorera le règne de Helm Hammerhand, l’un des plus grands rois du Rohan. Tolkien donne un aperçu général du règne de Helm dans les annexes des livres du Seigneur des Anneaux, mais il y a un certain nombre de détails omis. Ce film prequel serait le moyen idéal pour combler ces lacunes et raconter l’histoire de ce roi légendaire.

Kenji Kamiyama, connu pour « Blade Runner: Black Lotus » et « Ghost in the Shell: Stand Alone Complex », dirigera. Jeffrey Addiss et Will Matthews (« The Dark Crystal : Age of Resistance ») écrivent le scénario. Joseph Chou produit le film. Le studio recrute également Philippa Boyens, qui faisait partie de l’équipe de scénaristes de la trilogie originale, pour servir de consultante sur « La guerre des Rohirrim ». Malheureusement, il ne semble pas que Peter Jackson soit impliqué dans le projet, mis à part le fait que ce film se déroulera techniquement dans la version de la Terre du Milieu qu’il a créée.

Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim est encore au début du développement mais est destiné à une large sortie en salles lorsqu’il sortira.

Que pensez-vous du New Line Cinema qui retourne en Terre du Milieu comme ça ?