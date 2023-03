New Daredevil: Born Again Set Photos taquine une scène de flashback impliquant le jeune Wilson Fisk

Les dernières photos de tournage de la très attendue série Disney+ Daredevil : né de nouveau ont donné aux fans un aperçu de ce qu’ils peuvent attendre de la série. Le Né de nouveau Le scénario, qui sert d’inspiration à la nouvelle série, trouve l’identité secrète de Daredevil, Matt Murdock, exposée et sa vie détruite par son ennemi juré, Kingpin. Alors que la nouvelle série devrait succéder à la série Netflix, certaines modifications peuvent être apportées à mesure que les personnages sont intégrés dans le plus grand univers cinématographique Marvel. Vincent D’Onofrio devrait reprendre son rôle de Wilson Fisk, le chef du crime notoire connu sous le nom de Kingpin, tandis que Charlie Cox reviendra sous le nom de Matt Murdock, l’avocat aveugle qui combat le crime la nuit en tant que Daredevil. Les fans de la série originale se souviendront de la dynamique intense entre ces deux personnages, qui devrait se poursuivre dans Daredevil : Né de nouveau.

FILM VIDÉO DU JOUR

Pendant le tournage de la série à New York, un utilisateur de Twitter avec la poignée @jadames1775 réussi à capturer quelques photos des coulisses. Les photos montrent une scène de flashback en cours de tournage, mettant en vedette un « jeune Wilson Fisk et des intimidateurs du quartier ». Les photos du tournage font également allusion à d’éventuels changements dans l’histoire de la série Netflix. Découvrez les photos ci-dessous.





À quoi s’attendre de Daredevil : Born Again

Studios Marvel

Les fans de Marvel bourdonnent d’anticipation pour la prochaine série Daredevil : né de nouveau. Cependant, à mesure que la date de sortie approche, il reste encore de nombreuses inconnues sur la série, laissant les fans se demander à quoi s’attendre. L’une des principales sources d’incertitude est de savoir si la nouvelle série servira de continuation à l’émission précédente de Daredevil, ou s’il s’agira d’un redémarrage total qui mettra en vedette certains des mêmes acteurs. Ajoutant à l’intrigue, l’acteur Michael Gandolfini a été annoncé comme un nouvel ajout au casting. Gandolfini a précédemment joué un jeune Tony Soprano dans le film Les nombreux saints de Newarkqui a servi de préquelle à la populaire série télévisée Les Sopranos. Après avoir reçu des éloges pour sa performance dans la série, Gandolfini rejoint maintenant le monde du MCU.

Il existe également une incertitude quant au sort de certains des personnages secondaires de la précédente série Daredevil. Elden Henson, qui a joué Foggy Nelson, et Deborah Ann Woll, qui a joué Karen Page, ne devraient pas reprendre leurs rôles respectifs. Reste à savoir si leur absence sera abordée dans la nouvelle série ou si la série avancera simplement sans eux. Alors que Marvel Studios continue d’amener ses héros au niveau de la rue dans le récit plus large de l’univers cinématographique Marvel, la question de savoir comment Daredevil : né de nouveau s’inscrit dans cet univers plus large devient de plus en plus significatif.

Daredevil : né de nouveau devrait être diffusé sur Disney + au début de 2024.