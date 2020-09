New Brawl Talk révèle un bagarreur, des skins et un parc Starr!

Brawl Talk est l’un des événements les plus attendus de tous Étoiles de bagarre joueur. Organisé une fois par mois, Brawl Talk est un flux en direct où Supercell informe les joueurs des mises à jour et des changements à venir. Le Brawl Talk de septembre est terminé et beaucoup de choses ont été révélées. Voici les principaux faits saillants des récentes Brawl Talks, y compris un nouveau Brawler et Starr Park.

Nouveau bagarreur

Dernière création de Supercell et bagarreur avec un ensemble de compétences assez particulier, Colette vient de secouer la méta. C’est une bagarreuse à distance qui inflige un pourcentage de dégâts de santé en fonction de la santé de l’adversaire qu’elle attaque. Il s’agit d’un nouveau mécanisme qui n’a jamais été introduit dans Brawl Stars auparavant. Son ultime est similaire à Bull, où elle charge dans la direction ciblée en infligeant des dégâts, mais contrairement à Bull, elle revient à ses positions d’origine après la fin de l’ultime.

Nouveaux skins

Avec le nouveau Brawler, Supercell sort également un tas de nouveaux skins. Le thème de la plupart des nouveaux skins est «Boutique de cadeaux», et ceux-ci seront accessibles une fois le nouveau patch mis en place. Voici tous les nouveaux skins à venir dans Brawl Stars:

Sugar Rush Sandy

Super Fan Girl EMZ

Masque Spike

Poco Starr

Trixie Colette

Pousse lunaire

El Atomico

Parc Starr

Les fans ont eu un premier regard sur Starr Park, un endroit destiné à aider les nouveaux joueurs. À part un court clip cryptique qui a été montré dans Brawl Talk, peu de choses ont été révélées sur Starr Park. On ne sait pas exactement à quoi servira Star Park et s’il est censé être un nouveau mode de jeu, mais attendez-vous à ce que Supercell révèle bientôt plus de détails.

Autres changements majeurs

Outre les nouveaux ajouts, voici quelques autres changements divers à venir dans le jeu-

Les bots peuvent désormais être désactivés lors des matchs amicaux

Les joueurs peuvent désormais gagner un package Pin gratuit grâce aux récompenses Brawl Pass.

Un tout nouvel écran de fin de match.

La saison actuelle de Brawl Stars se terminera le 14 septembre et la prochaine entrera peu de temps après. Outre tous les changements mentionnés ci-dessus, la nouvelle saison comprendra un nouveau Brawl Pass avec un nouvel ensemble de tâches à accomplir. Les joueurs optant pour la version premium du pass Brawl pourront débloquer Colette au niveau 30 et le skin Pixie Colette au niveau 70.