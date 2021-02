« New Amsterdam » Saison 3: date de sortie, bande-annonce, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

Après que la pandémie de coronavirus ait forcé «New Amsterdam» à terminer son versement précédent début avril 2020, le série NBC revient pour sa troisième saison, qui se concentrera sur la façon dont le système de santé a laissé les plus vulnérables derrière et comment Max et les autres médecins tentent de les aider.

PLUS D’INFORMATIONS: Tout sur la saison 2 de « El Internado: Las Cumbres »

« Je ne pense pas que nous puissions ignorer la réalité de la pandémie, en particulier en tant que professionnels de la santé à New York dans un grand hôpital public », a déclaré le créateur de fiction David Schulner à TV Insider.

« Tout comme les plans, les vies et les histoires de tous les autres ont été perturbés par cette pandémie, je crois que New Amsterdam ne fait pas exception et nous devons tous nous recalibrer », a-t-il ajouté.

Combien d’épisodes aura la troisième saison de « New Amsterdam »? (Photo: NBC)

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 3 DE «NEW AMSTERDAM»?

Selon le synopsis officiel que NBC a partagé: «Lorsque le Dr Max Goodwin (Ryan Eggold) a pris la relève New Amsterdam, a posé une question simple et révolutionnaire: « Comment puis-je aider? » Dans la saison 3, Max et son équipe sont confrontés à la tâche ardue de maintenir cet optimisme alors qu’ils sont aux prises avec une pandémie qui a révélé d’énormes inégalités dans nos soins de santé. Max ne se contente plus de réparer un système défectueux. Il est déterminé à le démolir et à construire quelque chose de mieux. «

De plus, le showrunner David Schulner a révélé à TVLine que «l’un de nos personnages contracte le COVID-19 au début de la saison. Dans la vraie vie, nous avons tous rencontré des personnes proches de nous touchées par ce virus, donc nous savions que nos personnages devaient passer par la même chose. «

«Nous essayons de raconter nos histoires à un rythme effréné, permettant aux moments plus calmes de se sentir gagnés», a déclaré Schulner. «Les scènes sur les toits de Max et Sharpe en sont un parfait exemple. Ils existent pour que les personnages et le public reprennent leur souffle. Au moment où Max et Sharpe atteignent le toit, ils sont épuisés par les événements de la journée et rendus plus vulnérables à cause d’eux. Ils ont gagné leur tranquillité. Et leurs confessions ».

Le showrunner a également partagé cette astuce provocante: «La pandémie a forcé tous nos personnages à réévaluer leur vie. Et l’un d’eux quittera New Amsterdam pour toujours. «

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE «NEW AMSTERDAM»

ACTEURS ET PERSONNAGES DE «NEW AMSTERDAM 3»

Ce sont les acteurs qui reviendront pour la troisième saison de la série NBC:

Ryan Eggold en tant que directeur médical Max Goodwin

Janet Montgomery comme Dre Lauren Bloom, chef du service des urgences

Freema Agyeman en tant que Dr Helen Sharpe, chef de l’oncologie et directrice médicale adjointe

Tyler Labine en tant que pédopsychiatre assistant Dr Iggy Frome

Anupam Kher comme Dr Vijay Kapoor, chef de la neurologie

En ce qui concerne les nouvelles admissions, Schulner a seulement déclaré que Daniel Dae Kim reviendrait en tant que prétentieux Dr Cassian Shin, le nouveau chirurgien traumatologue crânien. « C’est l’une des raisons pour lesquelles nous aimons le personnage et ce que Daniel Dae Kim a fait avec lui parce qu’il n’a aucun intérêt à changer », a-t-il déclaré à TVInsider.

«Ce qu’il fait fonctionne pour lui. Comment ça marche, ça marche pour lui. Il n’est pas venu à ‘New Amsterdam‘pour sauver tout le monde. Il est venu à New Amsterdam pour sauver les victimes de traumatismes. Et s’il est un peu bizarre comme Max, il ne pourra pas faire son travail. «

Quels acteurs rejoindront le casting de la troisième saison de « New Amsterdam »? (Photo: NBC)

QUAND LE «NEW AMSTERDAM» SAISON 3 SORTIRERA-T-IL?

La troisième saison de « New Amsterdam”Sera présenté le mardi 2 mars 2021 à 22h00. dans NBC.